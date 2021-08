Redacción– La artista costarricense Michelle González mejor conocida como MishCatt fue firmada por el sello de Universal Music Suecia y se convierte así en la primera artista femenina firmada por la disquera.

En su lanzamiento “Breakup Rituals” trabajó con los productores Carl Falk y Albin Nedler. Esta producción viene luego de haber lanzado Fades Away Acoustic y Goofy con Snafu, además de haber cantado en el tributo a Avicii en el Friends Arena en Estocolmo Suecia, donde compartió escenario con grandes referentes de la música como David Guetta, Rita Ora, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, entre otros.

MishCatt viajó a Suecia para colaborar con Pontus Winnberg (Miike Snow, Amason) en su EP debut, “Highlighter”. Con canciones populares Another Dimension y Gun To The Head, “Highlighter” acumuló más de 30 millones de streams y lanzó a MishCatt como la artista con más streams en Costa Rica.

Esta artista costarricense saltó a la fama como cantante y compositora del álbum “Dangerous Intentions” de su antigua banda Patterns, antes de iniciar su carrera como solista.

«Desde pequeña, crecí en una familia muy creativa. Mi papa es compositor y tenia un estudio de grabación a la par de la casa, entonces prácticamente iba ahí todos los días, lo ayudaba a grabar y entender como funciona un estudio. Recuerdo que cuando todos se iban a dormir, yo me escapaba ahí y fue en donde comencé a componer y explorar lo que me gustaba musicalmente. Se convirtió en un santuario creativo», dijo la artista.

La artista se crio en una familia musical y artística, su padre es un aclamado pianista de jazz y su madre una destacada cantante y artista.

«Siempre he tenido un muy buen vínculo y comunicación con mis padres, y entre todos nos apoyamos y respetamos mucho. Ellos siempre fueron muy creativos y pues estaba rodeada de mucha música y arte. A mi hermano y a mi nos dieron mucha libertad de escoger algo en lo que sintiéramos mucha pasión», manifestó la tica.

MishCatt comenzó a cantar en el estudio de su padre cuando tenía cuatro años y a realizar espectáculos de Jazz y Bossa Nova con él cuando tenía catorce años.

«Para mi la música es medicina. Me acompaña todos los días de mi vida, me ayuda a tomar decisiones, es mi psicólogo, me ayuda a expresarme en movimiento, no solo con la voz. Siempre he sido un poco introvertida, entonces la música me ha ayudado a comunicar y conectar de maneras que a veces no puedo en mi día a día en una conversación convencional. También significa texturas, colores y formas geométricas, porque es lo que veo cuando la hago o escucho», dijo.

La inclinación de MishCatt hacia las artes visuales y la música comenzó a una edad muy temprana. A lo largo de los años, conectó los mundos visual y musical, sin saber que nació con sinestesia, una condición de percepción de sentidos mixtos ve colores y formas en cada tema que escribe.

«Cuando mi hermano paso por quimioterapia y no podía concentrarme en mi carrera. Uno se da cuenta que nada es mas importante que la vida, y me encanto haber pausado todo para poder concentrarme en el. Al final si logre hacer música, pero era para meditación.

La hacia para el mientras estaba en el hospital, pero me ayudo a mi también muchísimo. Por dicha todo salió bien, pero fue un año muy difícil para mi y mi familia. Lo admiro tanto a el, es un genio. Tiene un proyecto musical que se llama Ivi Pora, se los recomiendo!», añadiò.

Su segundo EP, “The Real Pavo”, debutó con el primer sencillo “Blue Blood”, lanzado el 15 de noviembre. Otra colaboración con Winnberg, es la culminación de su período púrpura de sonidos psicodélicos maravillosos con un alma de synth pop.

«Me inspire en lo difícil que es dejar una relación tóxica y el poder que tenemos cuando decidimos detener eso que nos hace mal, sea con alguien o con algo. Yo personalmente estaba pasando por un momento difícil justamente que tenia que ver con el tema, y decidí utilizar esto como terapia y escribir al respecto. Tiene que ver con empoderarnos, sentir y darnos ese amor propio», manifestó.

«Siempre estoy muy agradecida con el gran apoyo que me han dado y feliz por lo que me motivan a seguir haciendo música y arte. Tengo muchas ganas de reencontrarnos en un concierto, ojala pronto», finalizó.