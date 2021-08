Azofeifa sueña con llegar a su tercer mundial mayor

Redacción – Para nadie es un secreto que Randall Azofeifa vive un gran momento y por eso el veterano volante deja claro que no le cierra las puertas a La Sele y anhela con estar en una convocatoria de Luis Fernando Suárez.

A sus 36 años, Azofeifa ha vuelto a disfrutar al máximo del fútbol en Sporting FC tras su abrupta salida del Herediano, donde pasó meses muy complicados por la inactividad que tuvo que vivir, pero ahora en el club capitalino todo eso ya quedó atrás.

En el plantel comandado por José Giacone se ha convertido en pieza clave, lo cuál hizo que se ganara el gafete de capitán y la confianza de todo el plantel, que le guarda un enorme respeto al veterano mediocampista por su calidad.

La buena relación con sus compañeros le ha dado la inspiración suficiente a Azofeifa, que en lo que va del torneo ya es el líder de asistencias con un total de seis. Además, de contabilizar dos anotaciones, lo que refleja su gran nivel con Sporting.

Su notable labor ha ayudado para que los josefinos no conozcan la derrota en cinco juegos, donde suman nueve puntos tras dos triunfos y tres empates. Los capitalinos tienen un juego pendiente de la fecha 4 ante Jicaral.

Todos esos factores han hecho que muchos aficionados pidan a Azofeifa en La Sele, ya que aseguran que se ocupan hombres con la clase del volante, que asistió con el cuadro patrio a los mundiales de Alemania 2006 y Rusia 2018.

Randall sabe muy bien lo que es representar a Costa Rica, gracias a que cuenta con 60 partidos Clase A y tres goles. Su debut se dio en el 2005, lo que saca a relucir su gran kilometraje, donde ha disputado Copa Oro, eliminatoria y entre otros torneos más.

Con el inicio de la Octagonal Final hacia Catar 2022 a la vuelta de la esquina, Randall Azofeifa deja claro que vestir la camiseta patria es motivo de orgullo.

«Vestir la camiseta de La Sele representa tanto orgullo y tanta satisfacción, que si uno obtiene el llamado sería motivo de eso, de mucha satisfacción y jamás dar la espalda a la Selección, si uno puede ayudar pues lo va tratar de hacer, entendiendo que desde donde se esté lo que importa es que a La Sele le vaya bien y clasifique al mundial.

Más allá que si uno esté o no, lo que importa es que todas esas vibras sean en positivo para que La Sele trate de ir al mundial. La única forma de comprobarlo es poder estar ahí, uno no es mezquino, uno quiere que los estén les vaya bien y si digo una cosa, que me he cuidado mucho en mi carrera para llegar a este momento y seguir disfrutando del fútbol, las expectativas son altas y yo quiero cumplir las mismas», dijo Randall Azofeifa a Tigo Sports.

No hay dudas que haber llegado a Sporting ha sido una bendición para Azofeifa, que en su currículo cuenta con pasos por clubes de Bélgica y Turquía.