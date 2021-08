Movimientos tempraneros le dieron otra cara a los morados

Redacción- Daniel Colindres elogió y aplaudió a su propio entrenador en el Saprissa, Mauricio Wright, por la capacidad de mover las piezas y ganar el Clásico Nacional.

Puesto que el pasado sábado los tibaseños derrotaron a su enconado rival, La Liga, por marcador de 4-2.

Resultado que no fue fácil de alcanzar para los morados, quienes empezaron perdiendo y tan solo en 25 minutos ya estaban abajo en la pizarra por 0-2.

Situación que no tenía nada cómodo a Wright, quien al minuto 34 decidió realizar dos variantes con el objetivo de recomponer el camino.

Objetivo que consiguió a cabalidad, debido a que el Monstruo selló una remontada para el 4-2 final con el que se afianzaron en el primer lugar.

Además de que se alejan en cinco unidades de los rojinegros en la clasificación, puesto que los erizos son séptimos con 11 puntos, mientras que Saprissa está en la cima con 16 unidades.

Todos estos aspectos generaron que Colindres reconociera la labor de su director técnico, quien tiene contrato vigente hasta finalizar el presente Apertura 2021.

«Es un equipo, ellos son la cabeza, él hace el acomodo táctico y los jugadores dentro de la cancha intentan hacer lo mejor posibles, hoy varios jugadores jugaron en posiciones que no son las acostumbras, pero el equipo tuvo convicción, nunca perdió la fe y por dicha se sacó el resultado».

«El torneo pasado, no me voy a cansar de decirlo, sufrimos cuando perdimos a Ariel, cuando perdimos a Sinclair que levantó la mano, por ahí se lesionó Mariano un toque, hoy hizo falta Bolaños y el equipo tiene las piezas para acomodarlo, entra Pemberton, hoy Ariel se quedó fuera del juego, el que está disponible y el profe le da chance me parece que está intentando ayudar al colectivo y me parece que eso es muy importante», expresó Colindres.