Redacción- Jonathan Moya sigue intratable en el fútbol de la segunda división de Corea del Sur, puesto que este lunes consiguió su gol número 11 en la actual campaña.

Tanto que significó el único de su club, el FC Anyang, en el empate por marcador de 1-1 que obtuvieron frente al Ansan Greeners.

Resultado no muy favorable para el equipo del costarricense, debido a que tenían la opción de colocarse en lo más alto de la clasificación de la K-League 2.

Pero con el empate terminaron desaprovechando esa oportunidad y se mantienen como sublíderes en el tabla con 47, solo uno por debajo del Sangju Sangmu.

La celebración del tico se dio en el minuto 80 del tiempo acumulado, momento en el que Moya puso el 1-0 parcial.

Tanto que se dio por medio de una barrida que ejecutó el atacante nacional luego de que un compañero suyo desviara el balón con el balón en un tiro de esquina.

Dicho gol en la recta final del encuentro no fue suficiente para que el Anyang se adueñara del triunfo, y solo dos minutos después el cuadro visitante logró igualar la pizarra.

⚽️ 80’ GOAL | FC Anyang 1-0 Ansan Greeners

🇨🇷 Jonathan Moya nets his fourth in five games to give Anyang the lead!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #Line4Derby pic.twitter.com/1KoGQNp1cE

— K League (@kleague) August 30, 2021