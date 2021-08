Redacción- Los diputados estarían pronto a discutir un proyecto que busca propiciar de recursos el deporte con impuestos a las bebidas alcohólicas.

Para Costa Rica Saludable, el proyecto de Ley 21.745 Ley para el Patrocinio de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del Fondo Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, atenta contra la salud pública y fomenta el consumo temprano de bebidas alcohólicas.

La Asociación Costa Rica Saludable advirtió que la iniciativa se convertiría en una problemática en los menores de edad, tal y como lo respalda la evidencia científica.

Por ello, la asociación reafirma su posición en contra y realiza un llamado para que esta iniciativa sea rechazada en la Asamblea Legislativa.

El proyecto se encuentra en el trámite de mociones vía 137 en la Comisión de Económicos para luego continuar su curso en el Plenario Legislativo.

Costa Rica Saludable insiste en respetar la argumentación que ya organizaciones como la Defensoría de los Habitantes, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han expresado en contra de esta iniciativa.

“Consideramos que este proyecto violenta el derecho fundamental a la salud, vulnera el principio constitucional de velar por el interés superior de las personas menores de edad, así como la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida y la violación del principio de progresividad de los derechos fundamentales. Además de que ignora criterios científicos y estrategias mundiales para reducir los daños por el consumo del alcohol”, explicó el Dr. Javier Vindas de Costa Rica Saludable.

Manifiestan que este proyecto de Ley que no tiene otra justificación que aumentar el consumo de licor, pues si no fuera así, no habría interés de patrocinio. También, señalan que el mismo va en contra del avance en materia de salud pública y en detrimento de la calidad de vida de los costarricenses.