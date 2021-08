Teletrabajo trae múltiples beneficios para las compañías y los colaboradores

Al evitar el rompimiento de burbujas y la movilización, el teletrabajo es una medida efectiva utilizada a nivel internacional

Redacción – Más teletrabajo en las empresas privadas es lo que solicita el ministro de Salud, Daniel Salas, luego de anunciar una leve flexibilización de medidas sanitarias para prevenir el Covid-19.

El jerarca considera que puede ser una medida muy efectiva para evitar la propagación del SARS-CoV-2, pues los funcionarios mantienen el menor contacto fuera de su burbuja al permanecer en casa.

«Insto, desde mi posición, a todos los empresarios, administradores y responsables de recurso humano, a que por favor maximicen el teletrabajo. Yo sé que hay muchos empleadores que me están escuchando, que no les gusta tal vez que algunos de los funcionarios que sí pueden hacer teletrabajo, lo hagan, pero eso es muy importante para disminuir la movilidad, todavía no tenemos inmunidad de rebaño», expresó el ministro.

El sector público continúa con labores remotas según las órdenes de las autoridades sanitarias, por lo que el llamado es específicamente para los diferentes sectores de la industria.

Salas resalta que la pandemia no ha terminado y que no se debe creer en una falsa seguridad por el avance de la vacunación, en especial porque la mayoría de vacunados únicamente tiene una dosis aplicada.

Además, fue enfático en recordar que la variante Delta ya circula en Costa Rica y su transmisibilidad es mayor, incluso en personas vacunadas.

Expertos tanto en Costa Rica como a nivel internacional, han explicado la importancia del teletrabajo para la salud del colaborador y para su rendimiento laboral. Desde el Ministerio de Salud, exponen las siguientes:

Ventajas para los trabajadores:

Aumento en la productividad. Disminución de costos y tiempo por desplazamientos. Mejora en la conciliación de la vida personal y laboral. Mayor flexibilización en su horario de trabajo. Aumento en las posibilidades de desarrollo personal. Aumento del grado de responsabilidad e independencia sobre el trabajo desempeñado.

Para la empresa: