Afirma que ha aprendido mucho en pocos días a la par de jugadores históricos en la Tricolor

Redacción- El compartir camerino con jugadores como Celso Borges y Óscar Duarte son experiencias que el delantero Manfred Ugalde valora mucho.

Debido a que el atacante de tan solo 19 años de edad afirma que esta oportunidad le ha permitido adsorber mucho conocimiento de cómo ser mejor profesional.

Más ahora que milita en el fútbol de la primera división de los Países Bajos, liga que es reconocida en todo el mundo como un trampolín.

Situación que el oriundo de Barva de Heredia espera aprovechar y terminar de crecer futbolísticamente para saltar a una de las llamadas cinco grandes ligas.

«Creo que obviamente uno va mejorando muchísimas cosas, uno nunca deja de aprender, ahora que vengo acá estar con compañeros como Celso, como Duarte, como todos ellos, los grandes, uno adsorbe muchísimo dentro y fuera».

«Creo que uno siempre va aprendiendo, creo que ahora los puntos que más resalto es ser un poco más profesional, porque antes tal vez no me daba cuenta que estaba haciendo algunas cosas mal y ahora que estoy acá, que estoy en los Países Bajos, me doy cuenta de lo que estaba haciendo mal y ahora las puedo mejorar», expresó el centro delantero.

Ugalde también se refirió a la expectativa que tiene la afición de la Tricolor con su llamado para el inicio de la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

Debido a que en los últimos tiempos la selección ha sufrido de escases de goles, por lo que su llamado genera la expectativa de que ese problema quede en el pasado.

«Más que todo es confiar en el trabajo que vengo haciendo, estar mentalizado, yo siempre estoy mentalizado en los partidos de que voy a tener una o dos chances y de esas tengo que meter el gol».

«No me presiono por meter el gol, sé que el gol va a llegar, pero obviamente que todos los delanteros queremos anotar y esa es la expectativa», añadió el juvenil.

La octagonal final de la Concacaf hacia la Copa del Mundo iniciará el próximo jueves, día en el que justamente la Tricolor medirá fuerzas ante su similar de Panamá.

Juego que podría significar el debut a nivel mayor para Ugalde, quien deberá competir por un lugar en el 11 estelar con futbolistas como Jurgens Montenegro, Kenneth Vargas y hasta el mismo Joel Campbell.