Smith ha sido muy criticado por el liguismo

Redacción – Para el timonel de Alajuelense, Luis Antonio Marín, es esencial rescatar lo más pronto posible a Ian Smith, que no está bien anímica y mentalmente en La Liga.

Smith vive momentos complicados en el Equipo de su Gente, debido a su enorme fallo en la pasada edición de la Supercopa 2021, donde ha crucificado por el liguismo.

Ian intentó darle el balón a Moreira, pero un débil golpeo al esférico le dejó la pelota en bandeja de plata a Orlando Sinclair, que se fue solo al ataque y le sirvió en bandeja de plata a Daniel Colindres, que definió para el 2-1 momentáneo en 53 minutos.

Ese error del Mundialista en Rusia 2018 con La Sele golpeó al plantel erizo, que se desmoronó en la cancha y terminó siendo goleado por 4-1. Incluso, Smith salió de cambio a Ian al minuto 65 y de inmediato se fue al camerino.

¡Colindres de doblete en la Supercopa Liga Promerica! ⚽️⚽️ SAP 2-1 LDA#SupercopaXFUTV ⚽️🏆 pic.twitter.com/dETdWtlRcv — FUTV (@FUTVCR) August 5, 2021

Dicha situación no tiene contento a Smith, que se ha visto cabizbajo en los entrenamientos e incluso no se le ve bien mentalmente, por lo que Luis Marín en conjunto con Harold Wallace trabajan para recuperar pronto a Ian.

El difícil momento que vive el lateral derecho de 22 años, generó que no fuera convocado ante Santos de Guápiles, por eso «Yiyo» tuvo que improvisar en esa banda con Barlon Sequeira, ya que Salvatierra no está disponible por una lesión.

Luis Antonio Marín habló en conferencia de prensa y señala que necesita poner a tono a Smith, con el fin de tener de regreso un jugador con de buena calidad.

«Lo de Ian Smith ya hemos conversado con él, vamos a tratar de rescatarlo y el muchacho pasó algunos días con una situación que no estaba bien anímicamente y mentalmente, la misión ahorita es empezar de cero con todos, la ilusión es poder rescatarlo y sabemos que es un jugador con buenas condiciones.

No tenemos dentro de la planilla ahorita por las lesiones de Salvatierra y lo de Ian Smith, no hay en la planilla un lateral derecho y el único que nos puede cumplir por características es Barlon Sequeira, pero no es la posición de él y eso está claro. Por eso esperamos rescatar a Ian y que Salvatierra este pronto con nosotros», dijo Marín.

La vuelta a la titularidad de Smith se podría dar en la fecha 5, cuando el León reciba en el Morera Soto al Herediano este próximo sábado 14 de agosto a las 7:00 de la noche.