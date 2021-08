Aguilar es ídolo en el Incheon United

Redacción – El delantero costarricense, Jonathan Moya, reconoce que quiere seguir los pasos del volante Elías Aguilar y dejar huella en el fútbol de Corea del Sur.

Moya milita en el FC Anyang de la K-League 2 desde inicio de año y estará a préstamo de parte de Alajuelense hasta diciembre del 2021.

Su adaptación ha sido muy buena a la liga de plata de suelo surcoreano, donde ya registra 10 goles a lo largo de 1789 minutos en 22 juegos, donde ha brillado por lo alto.

Ese gran rendimiento ha hecho que en Corea del Sur ya se empiece hablar bien de «Moyata», que reveló que en la nación de Asia conocen a Costa Rica por Elías Aguilar, que es considerado como uno de los mejores foráneos de la K-League 1.

Aguilar milita en el Incheon United, donde es pieza fundamental. Además, los surcoreanos le preguntan constantemente a Jonathan que si alguna vez jugó con Elías, Keylor Navas o Joel Campbell, que son los otros jugadores ticos reconocidos.

Pero la tarea del oriundo de Monteverde está clara y es dejar huella, tal y como lo ha hecho Elías, que recientemente cumplió su partido 100 con el Incheon, donde es ídolo.

Su gran rendimiento tiene a «Moyata» en La Sele para el inicio de la octagonal, donde enfrentarán a Panamá, México y Jamaica. Se perderá el primer partido porque debe cumplir un periodo de 14 días después de haberse puesto la segunda dosis del Covid-19.

Jonathan Moya habló con Teletica Radio y reveló que Costa Rica no es ningún país desconocido en Corea del Sur, gracias a lo hecho por Elías, por lo quiere seguir sus pasos.

«Acá en Corea del Sur conocen de Costa Rica por Elías Aguilar, él ya ha hecho su nombre y todos los conocen, los compañeros me hablaban de Elías, que si yo lo conocía y que si jugamos juntos, entonces por esa parte ya conocían un poco Costa Rica.

Obviamente por Keylor Navas, cuando se dieron cuenta que fui convocado a los partidos pasados con La Sele, me decían que si conocía Navas y también conocen algo de Joel Campbell. Como digo no está tan desconocida Costa Rica, gracias a Elías Aguilar, que acá es un gran jugador, lo admiran y lo respetan mucho.

Entonces como digo, Elías ha dejado una huella acá importante y yo quiero hacer lo mismo, porque eso abre puertas también a compañeros y colegas de Costa Rica. La gente del club me comunica que los narradores hablan más de mí y ya están hablando más, me llaman mucho para entrevistas, niños de otros equipos me piden fotos y ha sido bonito, porque me llaman «Moya, Moya» y me piden alguna foto.

Quiero dejar una buena impresión acá para abrir más puertas a compañeros, Elías lo ha hecho y quiero seguir el ejemplo de él para dejar huella», dijo Moya a Teletica Radio.

El atacante se incorporará el 3 de setiembre a la Selección Nacional, donde buscará brillar con luz propia cuando la Tricolor se vea cara a cara contra México y Jamaica.