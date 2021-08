Redacción– Una niña de Florida escribió carta a junta escolar pidiendo una orden de uso de mascarillas tras decreto de DeSantis.

Ron DeSantis hace unos días emitió un polémico decreto que prohíbe a las escuelas exigir el uso de mascarillas a los estudiantes.

Se debe resaltar que la orden amenaza a las escuelas con retener los fondos estatales en caso de no cumplirla.

Aseguran que el decreto se emitió para ″proteger la libertad de los padres de elegir si sus hijos usan mascarillas″.

Lila Hartley la próxima semana inicia el séptimo grado y se siente emocionada de acudir a clases, pero antes, escribió una carta a la junta escolar para solicitar una orden de uso de mascarillas.

″Definitivamente es un gran problema para mí. Mucha gente está muriendo y enfermando, y las máscaras simplemente mantienen a la gente segura. Mi hermano no es lo suficientemente mayor para recibir la vacuna. Así que es vulnerable″, dijo Hartley a CNN.

Lila confesó que cuando se enteró de la orden lo primero que pasó por su mente fue su hermano Will, de 10 años, quien aún no ha sido vacunado.

″La variante delta es aún más contagiosa, y lleva a más gente, gente más joven al hospital … Mi hermano no está vacunado y si no se requieren mascarillas y se enferma, ¿qué le pasará? ¿Qué pasará con todos los niños que no pueden vacunarse?″, dijo la niña.

″Somos hermanos, así que tenemos nuestras rivalidades. Pero no sé qué haría yo si él muriera, especialmente si eso fuera causado por un lugar que significa tanto para él: la escuela″, escribió Hartley pidiendo el uso de mascarillas.