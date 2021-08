Redacción – ¡Una leyenda! Es lo que describe a la perfección la exitosa carrera de Dani Alves, que se dio el lujo de ganar la medalla de oro con Brasil en Tokio 2020 y así llegar a la envidiable cifra de 43 títulos como jugador.

A sus 38 años, Alves fue clave para que Brasil venciera con marcador de 2-1 a la Selección de España que dio una batalla épica, pero vio como los sudamericanos se llenaron de gloria en los tiempos extras del compromiso.

Brasil empezó ganando el duelo con un gol de Matheus Cunha al minuto 45 del primer tiempo. España no tardó en responder y al minuto 60, Mikel Oyarzabal puso el 1-1.

Los brasileños no se quedaron de brazos cruzados y con un Dani Alves asumiendo el rol de líder, el duelo se fue a los tiempos extra y en la segunda parte de los mismos apareció Malcom para poner el 2-1 definitivo.

A pesar de su edad, Alves jugó los 120 minutos del compromiso y de esa forma demostrar que todavía sigue con su calidad intacta. Además, este era el título que le faltaba a esta eterna leyenda, que tiene más títulos que años de vida.

El brasileño ha ganado ligas en tres países europeos distintos, también ha conquistado copas en todas sus experiencias del viejo continente, ha logrado tres Champions, dos Europas Leagues y en su casa tiene cuatro medallas de la Supercopa de Europa.

Por si fuera poco hay que añadir tres mundiales de clubes, dos copas América y una Confederaciones. En definitiva, 43 títulos tras la medalla de oro en los Juegos Olímpicos para ser el futbolista más laureado del mundo.

Pero el paso del tiempo no ha borrado la ambición de Alves sobre un terreno de juego. El exjugador del Barcelona tiene una cuenta pendientes y quiere hacer todo por cumplirlas.

La primera es conseguir un Mundial con Brasil, algo por lo que espera luchar en 2022 cuando sume 39 primaveras y así extender aún más su legado.

Si el de Río de Janeiro fue el campeonato de su amigo Neymar, Alves cumplió y en Tokio mantuvo a Brasil en lo más alto del podio y así ganar el bicampeonato.

Su seleccionador André Jardine le propuso venir a Japón para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y no lo dudó un solo segundo y estos días en rueda de prensa ya avisó de que le queda mucha gasolina.

«No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado», reconoce.

En una competición tan intensa como son los Juegos Olímpicos y en unas condiciones tan difíciles como se están dando en Japón por la humedad principalmente, Alves no se perdió ni un solo minuto de los 600 que ha jugado Brasil.

O OURO CONTINUA NO BRASIL! Foi na raça, na dedicação e no talento do futebol brasileiro! A medalha dourada é nossa mais uma vez e agora podemos comemorar! Obrigado, #SeleçãoOlímpica! Vocês são incríveis e marcaram os seus nomes na história! ⚽🏅🇧🇷💚💛#BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/m0o8sVfwqk

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021