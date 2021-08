Redacción – La delantera nacional, Priscilla Chinchilla, resplandeció con fantástico golazo en su debut en la UEFA Champions League femenina, que vio como el Glasgow City FC donde milita la costarricense derrotó por 0-3 al Birkirkara FC de Malta.

Chinchilla fue titular en el compromiso, donde desde los primeros minutos mostró su gran calidad al mostrarse sumamente participativa dentro de la cancha.

Glasgow City salió con todo en busca del triunfo y al minuto 3, Clare Shine se lució con una gran definición desde más de 40 metros para poner el 0-1.

Ese tanto le dio confianza al conjunto de Chinchilla, que se llenó de confianza y al minuto 15, controló un pase largo y con un gran control del balón, sacó un potente remate desde el frontal del área que terminó al fondo de las redes.

📺 | ️⚽️ Vamosss!

Priscila Chinchilla! Welcome to the @UWCL! 👊

— Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) August 18, 2021