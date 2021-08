Redacción – Haberse ido a la K-League 2 de Corea del Sur ha sido estupendo para Jonathan Moya, que sigue imparable y llegó este 18 de agosto a 10 goles con la camiseta del FC Anyang, que de la mano del tico ganó por 0-1 ante el Seoul E-Land.

Como es usual, el oriundo de Monteverde fue titular con el conjunto violeta, donde se ha potenciado de gran manera, lo cuál lo ha convertido en pieza clave del club.

Las ganas y la notable participación de «Moyata» se hicieron sentir desde el inicio del partido, que fue sumamente disputado en la casa del Seoul.

Ese ímpetu del delantero ficha de Alajuelense pero prestado en el FC Anyang fue sensacional y al minuto 72, cuando el nacional se destapó con un fantástico gol de cabeza para vencer al arquero rival y así poner el 0-1.

⚽️ 72’ GOAL | Seoul E-Land 0-1 FC Anyang

🇨🇷 Jonathan Moya hits double figures for the season in @kleague with a powerful header.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #SEFCvANY pic.twitter.com/i2ktaAT3XG

— K League (@kleague) August 18, 2021