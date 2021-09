Catalina califica como algo precioso jugar en el Monstruo

Redacción – El gerente deportivo de Saprissa, Ángel Luis Catalina, revela que muchos jugadores llaman para ir a jugar al Monstruo, debido que se desviven por jugar y defender en la cancha al equipo más grande de Costa Rica.

Catalina no se incomoda al ver que el cuadro morado no es el rey de los fichajes ni mucho menos, ya que deja claro que la grandeza y la historia no se compran con dinero, lo cuál tienen muy claro en el plantel liderado por Mauricio Wright.

Los tibaseños tienen clara su intensión de ganar el bicampeonato nacional y en medio de ese recorrido, en el conjunto más ganador del fútbol tico se han mentalizado en sacar a relucir todo lo que encierra el Saprissa en sus 86 años de historia.

Para el directivo español del Monstruo estar en la institución es un privilegio, debido que lo que genera el club en el país es único, donde en casi todos los rincones se puede ver una camiseta alusiva al equipo, demostrando así que tienen una afición enorme.

Ángel Catalina habló con Teletica Radio y afirma que no solo jugadores profesionales se desviven por llegar al Saprissa, ya que también jugadores de ligas menores lo desean.

«Uno siempre sueña con clubes con sentimiento, sueña con estadios llenos y la afición, el sentimiento no se compra, lo genera la historia y el tiempo, uno sueña con eso y con grandes clubes, como primer punto en Saprissa se tiene eso.

Cuando uno va por la calle siente eso y ve camisetas de Saprissa por todos los sitios, yo no he podido ver los estadios llenos, he visto vídeos y documentales pero jugar en Saprissa, que es la institución más grande del país eso es un peso importante y de hecho, jugadores llaman para venir al Saprissa y se desviven por llegar al club, casi todos los jugadores que me pongo en contacto quieren venir y todas las gestiones que he hecho me han dicho que se desviven por venir.

Tanto jugadores profesionales como de ligas menores, están jugando en otro equipo y me dicen que son saprissistas de corazón, eso yo lo escucho un montón de veces, entonces eso es muy grande, la afición de Saprissa es un motivo cuando uno sueño e inicio anhela ese tipo de cosas, estar en Saprissa es algo maravilloso y llegar acá lo grande que es la institución es una responsabilidad pero a la vez es algo precioso», afirmó Catalina en Teletica Radio.

Incluso, el gerente tibaseño señala que Saprissa no contactó a Celso Borges, Deyver Vega ni Bryan Oviedo, sino que fueron ellos que se acercaron a la institución 36 veces monarca nacional. Pese a ello, están contentos con el plantel que tienen.