Vicepresidente surinamés jugó 54 minutos

Redacción – ¡Bendita Concacaf! Es la expresión que describe lo sucedido en el torneo regional, donde el dueño del Inter Moengotapoe enfrentó al Olimpia de Honduras con 60 años de edad, lo cuál ha desatado una enorme polémica.

Este hecho sin precedentes se dio en la pequeña nación ubicada en Sudamérica, Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam, que nación en 1961 apareció como titular en el duelo por la Liga Concacaf y además, fue capitán con el dorsal 61 en su espalda.

Brunswijk es toda una personalidad en su nación, ya que tiene pasado como guerrillero al ser uno de los fundadores del grupo paramilitar Movimiento Comando de la Jungla, que causó un enorme daño y se les achacan cientos de muertes.

Lea también: Ángel Catalina dice que respetó disciplina financiera morada y por eso no llegó Borges

En la actualidad es empresario, político y líder fundador del Partido Liberación General y Desarrollo (ABOP). Además, en suelo neerlandés fue acusado de narcotráfico por lo que estuvo varios años en prisión.

Pero todo no queda ahí, ya que Brunswijk está en la lista de las personas más buscadas por la Interpool y por eso no puede salir de Surinam, por eso no podrá asistir a Honduras para jugar la vuelta de la serie ante Olimpia de Honduras.

Ronnie jugó 54 minutos en la derrota de 0-6 ante el equipo hondureño, que practicamente ya puso un pie en los cuartos de final de Liga Concacaf.

Fue tal la indignación con lo sucedido en Surinam, que hasta el mismo Mister Chip hizo una publicación en sus redes sociales por lo sucedido.