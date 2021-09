Campos tiene a la afición del Team muy feliz

Redacción – El entrenador del equipo que nació grande, Jeaustin Campos, afirma que el mensaje en el plantel del Herediano está claro, debido que el mismo es siempre buscar jugar bien y ganar en cada compromiso del torneo.

Campos se mostró satisfecho por la victoria del Team por 0-2 ante Guadalupe FC, gracias a los goles del mexicano Miguel Basulto y José Guillermo Ortiz.

Esa victoria significó la segunda al hilo del Team al mando de Jeaustin, que con Hugo Viegas como asistente han hecho una yunta que ha potencia al Herediano.

Para el timonel de 50 años, los florenses cuentan con talento individual bueno, lo cuál ha hecho que marquen una diferencia sobre sus rivales dentro de la cancha.

La única cosa que no le ha gustado a Campos es que no ha tenido mucho tiempo para trabajar con sus pupilos, por lo que agradece que esta próxima semana será larga y así podrá trabajar más con el Herediano, que ya llegó a 21 puntos en 12 fechas.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que cualquier jugador puede ver minutos con él, por lo que les pide siempre respetar su método de trabajo.

«El talento individual de los muchachos, me parece que ha sido muy bueno. Tenemos que hace la diferencia que anota y gente que se para bien atrás. Lo que no me ha gustado es no tener tanto tiempo para trabajar con el equipo, gracias a Dios logramos salir de una semana de nueve puntos y ahora esperar esta semana larga de tener dobles sesiones y empezar a trabajar, el mensaje está claro de que cualquiera puede jugar.

Creo que estar dentro de los siete suplentes es un lujo y para eso está semana, el mensaje en Herediano está claro: jugar bien y ganar, pero se puede mejorar muchísimo, yo creo que con esto nos da la confianza para trabajar esas áreas de mejora. Tenemos un método que es disciplina, esfuerzo, trabajo y talento en ese orden», afirmó Campos.

Los fanáticos del Herediano están felices con Jeaustin al mando, ya que consideran que les ha regresado esa mística que tiene el equipo centenario, que el 25 de septiembre enfrentará a Jicaral Sercoba en el Estadio Coyella Fonseca.