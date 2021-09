Muchos ticos han defendido o criticado a Ugalde por su decisión

Redacción – El goleador histórico del fútbol tico, Víctor «Mambo» Núñez, lanza fuerte crítica a Manfred Ugalde por inesperada renuncia a La Sele tras polémicas declaraciones de Luis Fernando Suárez.

Núñez aprovechó sus redes sociales para lamzar un dardo a Ugalde de 19 años, que mediante un comunicado anunció que no volverá a la Selección Nacional mientras esté el colombiano de 61 años al mando.

Ugalde reconoció que haber sido enviado a las gradas ante Jamaica le dolió, pero lo que más le incómodo fueron las razones que dio Suárez para la ausencia del atacante formado en el Saprissa.

Principalmente lo hice por lo que se presentó en Panamá. Mayoritariamente los duelos los perdió frente a los panameños, hoy podía ser lo mismo, hoy era una propuesta diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente, hoy tenía que pegar mucho frente a la defensa. Jonathan Moya o Jurgens Montenegro podrían haber dado más en ese duelo en el análisis”, dijo Suárez tras el duelo ante Jamaica.

Esas declaraciones fueron las que Ugalde considera que lo expusieron ante la palestra pública. Inclusi, afirma que nunca había escuchado descalificar así a un futbolista, por lo que decidió renunciar.

Cuando ya no este Suarez él que venga y lo llame ya esta advertido … Si va a conferencia y la prensa pregunta por que no jugo, mejor quedese callado. — Victor Mambo Nuñez (@mambovic27) September 28, 2021

Ante ello, Núñez no perdonó al delantero nacido en el 2002 y afirma que cuándo no esté Suárez, el técnico que llegue y le pregunten porque no jugó Ugalde mejor que se quede callado.

Esa publicación del «Mambo» se ha hecho viral en las redes sociales. Incluso, muchos apoyan al anotador de 246 goles en la primera división con distintas camisetas.

Cabe aclarar, que Manfred Ugalde dijo en su comunicado que su renuncia no es por miedo a competir ni por un asunto de ego herido, es un asunto de competencia sana y respeto mutuo.