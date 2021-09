Redacción – No hay dudas que Manfred Ugalde es uno de los mejores legionarios ticos en Europa y este 23 de septiembre cumplió con una buena actuación en triunfo clave por 2-1 del FC Twente ante el AZ Alkmaar.

El tico inició como suplente y desde la banca vio el gol de Ricky van Wolfswinkel, que con una certera definición puso adelante rápidamente al club de Enschede.

La superioridad del Twente en la cancha era total y al minuto 17, Daan Roots apareció para poner el 2-0 y así darle una ventaja mayor al conjunto rojo, que vio como su afición se volvió loca en las gradas del Estadio De Grolsch Veste.

Aunque estaban abajo en el marcador, AZ Alkmaar, antiguo club de Esteban Alvarado, puso el 2-1 en el partido, gracias a un gol del sueco Karl Jesper Karlsson.

Tras el descanso, Ugalde recibió la oportunidad de ingresar al minuto 46, luego de saliera Ricky van Wolfswinkel del terreno de juego tras un gran esfuerzo.

46’ De bal rolt weer.

🔁 Ricky Van Wolfswinkel is achtergebleven in de kleedkamer. Hij is vervangen door Manfred Ugalde. #TweAz (2-1)

— FC Twente (@fctwente) September 23, 2021