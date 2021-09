Wright confía en la calidad de su plantel

Redacción – El entrenador del Saprissa, Mauricio Wright, mandó un mensaje a Celso Borges por no haber fichado con el Monstruo y arribar a Liga Deportiva Alajuelense.

En medio de la preparación del cuadro morado para enfrentar al Santa Lucía Cotzumalguapa en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf, Wright dejó claro que está contento con la planilla que tiene en el club tibaseño.

La afición del Saprissa está muy molesta con su junta directiva, que prometió la llegada de grandes jugadores, como es el caso de Bryan Oviedo y Celso Borges, que finalmente no llegaron a la institución más ganadora del país.

Es por ello, que el timonel de 51 años afirma que el tema de los fichajes es algo relativo, debido que en el caso de Oviedo no se pudo dar por una situación propia del FC Copenhague de Dinamarca.

Además, en el caso de Celso Borges fue algo propiamente del volante nacional, que decidió por aceptar la oferta de Liga Deportiva Alajuelense antes que la del Monstruo.

Ante lo sucedido por las fallidas llegadas de estos jugadores, Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y afirma tienen la planilla para hacerle frente a cada reto.

«Con el tema de los fichajes es relativo y lo de Oviedo no se puedo por una situación del club de ellos, lo actual no lo tengo claro, pero fue una decisión del jugador y si no quiso estar en Saprissa es un tema de él, yo eso lo respeto y yo no puedo decirle a un jugador donde elegir y donde escoger, nosotros acá estamos a gusto con la gente que tenemos y tenemos que hacerle frente a los torneos que tenemos por delante con los jugadores que tenemos aquí, esa es la disposición y mentalidad nuestra», afirmó Wright.

Finalmente, los morados se quedaron con los fichajes que hicieron desde el inicio del Apertura 2021, los cuáles fueron jugadores como Julen Cordero, David Ramírez, Kevin Espinoza, Kevin Chamorro, Sergio Céspedes y Jossimar Pemberton.