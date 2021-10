Técnico morado sigue respaldando al delantero de 23 años de edad

Redacción- Orlando Sinclair se sacudió de las críticas por su baja cuota goleadora con la camiseta del Saprissa, pese a que su ubicación dentro del terreno de juego es como centro delantero.

Aspecto que ha generado fuertes señalamientos hacia el espigado atacante que sigue contando con la confianza de Mauricio Wright.

Timonel que lo alinea constantemente dentro del once estelar del Monstruo pese a que no ha logrado convertirse en un 9 letal para los equipos rivales.

Sin embargo; el número 24 de los tibaseños consiguió penetrar las redes del Santa Lucía Cotzumalguapa la noche de este jueves en la Liga Concacaf.

Celebración que significó el 1-0 parcial del encuentro tan solo en el minuto 12 del primer tiempo, lo que llenaba de confianza al equipo que encaminaba la serie con el global de 3-0.

«Uno siempre está contento con anotar, el gol es bastante importante en el fútbol y bueno muy contento por la anotación, pero también por el trabajo que hice, no solo por el gol».

«Muy tranquilos porque a pesar de que nosotros no hemos hecho muchos goles somo el equipo más goleador del campeonato, en esta serie hacemos seis goles y acá no es solo el 9 el que tiene que hacer goles, creo que todos los compañeros anotamos y el trabajo de nosotros muchas veces no es solo llegar y cerrar la pinza, como se dice, como los 9 típicos, el profe nos pide que hagamos otro trabajo de sacrificio, de abrir espacios, de paredes y muchas cosas, eso permite que el equipo genere mucho y no solo oportunidades para los 9, si no para otros compañeros que también entran y anotan», puntualizó Sinclair.