Redacción – El volante costarricense, Randall Leal, calla a sus críticos con nuevo gol en el empate de 2-2 en la MLS y así demostrar que sigue en un gran nivel.

En el Nissan Stadium, el Nashville salió hizo respetar su casa y al minuto 11, Hany Mukhtar definió de forma grande para poner el 1-0 en el marcador.

Ese tanto motivó al conjunto amarillo, que demostró buen fútbol ante un desdibujado Orlando City y vio como Randall Leal sacó a relucir su calidad en la cancha.

La clase del tico se vio reflejada en el marcador, gracias a una maravillosa jugada individual que cerró con un remate espectacular desde fuera del área y así poner cifras de 2-0 a favor del Nashville, que vio como su afición se volvió loca en las gradas.

Gritos de «Leal, Leal» reflejaron el respeto y cariño de los fanáticos hacia el costarricense de 24 años, que concretó su sexto gol de la temporada en la MLS.

A pesar de que el Nashville había sido superior, el Orlando City despertó y al minuto 76, Darryl Dike definió de forma magistral un penal para poner el 2-1.

Desatenciones en defensa fueron pagadas muy caro por el cuadro del tico, que vio como Brian Anunga al minuto 93. Esta igualdad deja al equipo de Leal con 46 puntos en 27 jornadas, donde ocupan en el segundo lugar de la Conferencia Este.

GET OUT THE WAY WHEN M-L-S RUNS AT YA 😤@randall_leal | #TodosUnidos pic.twitter.com/elB3ZC8JO9

— Nashville SC (@NashvilleSC) September 30, 2021