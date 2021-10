Sus embarazos anteriores no fueron la mejor experiencia en la parte de autoestima

Redacción – La bloguera Silvia Vargas, más conocida como Coco Vargas, luce radiante en su sesión de fotos de embarazo y lo demuestra tanto en su sonrisa como en el texto que acompaña la imagen.

«Hoy la vida me ha dado la oportunidad de disfrutar un embarazo precioso», cuenta la exparticipante de Dancing With The Stars.

Vargas tiene 44 años y ha relatado, a través de sus redes sociales, la aventura que representa estar embarazada a esa edad.

Su bebé es un varón y se llamará Samuel, a quien su esposo Camilo Garzón, su hija y su hijo esperan con muchas ansias, al igual que Coco.

Ella comenta que en sus embarazos anteriores subió de peso y eso afectó su estabilidad emocional a tal punto que no podía verse a un espejo. Eso sí, aclara que amaba a sus bebés en el vientre lo que sucedía dentro de ella, pero no estaba en su mejor momento con respecto a su relación de amor propio.

Ahora, con este nuevo embarazo, la historia es diferente. Ella se siente en paz consigo misma y «bien, fuerte y preciosa», según cuenta.