Fonseca dejó un legado imborrable en el club chapín

Redacción – El delantero costarricense, Andrés Lezcano, relata lo que significa Rolando Fonseca para la afición del Comunicaciones de Guatemala, que ve al recordado atacante tico como un «Dios», gracias a su gran carrera en la institución chapina.

Lezcano milita en el cuadro crema desde enero del 2020 y tiene una gran responsabilidad en el equipo guatemalteco, ya que porta el número 7, el cuál vio brillar a Fonseca durante sus cinco etapas en el club, donde registró más de 80 goles.

Para el legionario tico, Rolando está en el olimpo del cuadro chapín, gracias a que se dio el lujo de ganar cinco títulos de liga con el Comunicaciones marcando goles importantes, que ayudaron al club a ser uno de los más grandes de Centroamérica.

Esa sensacional carrera del «amigo del gol» en Guatemala es envidiable, por lo que Lezcano deja claro que al inicio la gente lo cuestionaba por usar el mismo número de Fonseca, pero a base de esfuerzo y garra ha cambiado los insultos por elogios.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y asegura que alcanzar lo hecho por Rolando Fonseca es imposible, por lo que ve como una presión motivante poder llevar el número en camiseta del «Dios» de la afición crema.

«Rolando está entre los cinco leyendas de este equipo y para no decir el primero, está en el olimpo del Comunicaciones y la gente lo recuerda demasiado, a mí me lo recuerdan mucho porque yo uso el número 7 también, al principio fue un poco complicado porque decían que porque iba usar el número del ídolo del club.

No sé, si está mal pero Fonseca para la gente del Comunicaciones es un Dios, es algo que tienen muy arriba y entonces, con eso ya lo digo todo. En mi caso usar el 7 me ha traído una presión bonita, obviamente tienes que hacer las cosas bien, sino te van acribillar.

De momento, lo único que no he podido comparar con Fonseca son los goles y los títulos, pero poco a poco han ido reconociendo que me la merezco con goles en momento importantes y claves, es una presión motivante, porque me comparan con un compatriota que vi jugar y al cuál le guardo respeto.

Es algo que me motiva y dar más, porque sé que estoy en el ojo de todos, ya que esperan que sea el sucesor pero cada uno tiene su propia historia. Igualarlo va ser imposible, pero yo quiero hacer mi historia en base lo que Fonseca hizo. Incluso, cuando el equipo queda sin entrenador lo piden y sinceramente es un Dios para la afición crema. También se puede comparar con Paté en Saprissa y Pato López en La Liga», afirmó Andrés Lezcano a AMPrensa.com.

A sus 31 años, el atacante nacional es uno de los hombres gol del Comunicaciones que enfrentará al Saprissa en los Cuartos de Final de Liga Concacaf.