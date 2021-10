Navas le regaló su camiseta a «Rambo»

Redacción – El respetado ex-jugador hondureño, Julio César «Rambo» de León, afirma que la tapada que hizo Keylor Navas en San Pedro Sula, Honduras, solo la hace alguien top mundial por lo cuál considera al tico de los mejores arqueros del mundo.

«Rambo» es muy recordado por su enorme calidad en sus días como jugador, donde jugó gran parte de su carrera Calcio Seria A de Italia con clubes como Fiorentina, Torino, Parma, Reggina, Génova y entre otros clubes más.

Ese currículo habla muy bien del ex-volante catracho que defendió a la «H» en 83 ocasiones y festejó 14 goles. El ex-mediocampista enfrentó en varias ocasiones a Navas.

De León guarda una amistad con Keylor Navas, gracias a varias allegados que tienen en común. Además, que ambos comparten la fe cristiana. Es por ello, que «Rambo» conoce bien al arquero del PSG a quién elogia y de paso, se dejó su camiseta.

Keylor dio un recital de grandes tapadas en suelo hondureño, pero sin dudas la más importante fue al minuto 88 cuando con un tapada de película le ahogó el grito de gol a Kervin Arriaga, que tiene como uno de sus consejeros a de León.

Para el ex-futbolista hondureño, Navas jugó con la mente del joven de 23 años seleccionado de Honduras, que no se dio cuenta que el tico le leyó la mente y junto con su rapidez dejó fríos y asombrados a todos los aficionados a la bicolor.

Julio César de León conversó con AMPrensa.com desde Honduras y contó que pudo conversar con Navas tras el partido que deparó un empate de 0-0.

«Keylor Navas tiene gran experiencia y no de por gusto estuvo en el Real Madrid, no de por gusto estuvo en el PSG, era un momento decisivo y si entraba esa pelota perdía Costa Rica en automático, Navas leyó bien la mente de Kervin Arriaga y pues el chico es muy joven todavía, tiene picardía y la barrera está mal colocada, sale mucho y el arquero lo mira y es rápido, tiene experiencia y por eso es de los mejores del mundo.

Aunque no está claramente al centro, pero la hizo excelente. Te digo sinceramente la tapada que hace Navas en Honduras solo la hace alguien top. A los porteros uno tiene que leerle los pies, como me enseñaron a mí y Keylor ya se había puesto en medio, yo Rambo De León se la coloco al palo de él y es gol seguro. Pero ese soy yo.

Navas me regaló su camiseta, gracias a que tenemos buena amistad, es humilde y cristiano igual que yo, máxime que nos enfrentamos varias veces. Yo le dije a Navas que yo le metía ese tiro y le dije que hizo que Arriaga la tirara donde quería, le comió el mandado Navas que meterle un gol a él no es de todos los días, es uno de los mejores porteros del mundo y no de Centroamérica», afirmó Julio César «Rambo» De León.

Con Navas a la cabeza, Costa Rica enfrentará a El Salvador este domingo 10 de octubre. Mientras, que Honduras visitará a México en el Estadio Azteca.