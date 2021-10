Ugalde renunció luego de que Suárez lo descalificara públicamente

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, considera a Manfred Ugalde por ser el primer valiente de no dejarse «manosear» en La Sele, luego de que renunciara a representar al país, mientras esté Suárez al mando.

Fiel a su estilo directo y polémico, Fonseca le tiró con todo a Christian Bolaños por sus declaraciones donde dejó saber que la Tricolor estaba «manoseada» por gente que no quiere al país y además, era liderada como si fuera una pulpería.

Esa situación ha generado una ola de comentarios negativos y positivos alrededor del volante de 37 años del Saprissa, que con sus declaraciones prácticamente que se despidió por completo del combinado liderado por Luis Fernando Suárez.

Para el amigo de gol, lo dicho por Bolaños es algo que ya sabía la prensa, por lo que al goleador histórico de La Sele no se le olvida que el mediocampista fue llamado de último momento al Mundial de Rusia, donde no jugó ni un minuto.

Pero todo no queda ahí, ya que Fonseca señala que Christian debería meterse en ese saco, ya que él fue a dicho mundial porque formó parte de un «manoseo» que hubo de sus «compas», con el fin de que fuera a la Copa del Mundo del 2018.

Es por ello, que el goleador patrio elogia a Manfred Ugalde por haber renunciado a la Tricolor antes de ser «manoseado» por la Fedefútbol y su cuerpo técnico, que ha provocado un ambiente muy pesado alrededor de la Selección Nacional.

Rolando Fonseca habló en Teletica Radio y considera que Manfred Ugalde es un «chamaco» que no ha ganado nada, pero que tuvo la valentía para no dejarse humillar.

«A mí no se me olvida que Bolaños fue llamado de último momento, lo aguantaron y lo aguantaron para ir al Mundial de Rusia 2018. ¿Cuál fue la participación de Bolaños en Rusia? Cero, nula. Yo aplaudo y reconozco lo de Bolaños, pero es que te estás echando vos también, porque manoseo en las convocatorias, claro.

Porque somos los compas son los que convocamos, muy bien Bolaños, pero Bolaños en dos días se dio cuenta lo que la prensa ha venido denunciando. El primer valiente fue Manfred Ugalde, que los tuvo bien puestos, un chamaco que no tiene nada, que no ha hecho nada y que se no dejó humillar, no se dejó manosear y eso vale más de un jovencito que no tiene rayas ni experiencia, pero dice suave, suave yo no me voy a dejar manosear y no me voy a dejar que me humillen.

Vale más en un jovencito, que en uno de experiencia que ya tiene rayas y arañazos, pero el primero en denunciar fue el señor Manfred Ugalde. El segundo fue Pipo González y ahora el tercero es Christian Bolaños, que solo jugó cinco minutos y se dio cuenta de la manoseadora, la falta de respeto. ¿Quién es el pulpero? El pulpero administrativamente es Rodolfo Villalobos junto con el Comité Ejecutivo», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.

El malestar de Bolaños se debe en gran parte al acto que fue víctima, ya que fue convocado para el duelo ante Estados Unidos, donde solo jugó 7 minutos lo cuál es considerado como una falta de respeto hacia él.