Nonge forma parte de la Juventus Sub-17

Redacción – El gran interés mostrado por Joseph Nonge por jugar con La Sele ha hecho que la Fedefútbol se mueva, en busca de conseguir más información sobre el talentoso futbolista de 16 años que tiene al parece raíces costarricenses.

Nacido en Bélgica, padre congoleño y madre costarricense. Nonge tiene la posibilidad de representar a cualquiera de los tres países. Su carrera deportiva la inició a muy corta edad en el reconocido Anderlecht de Bélgica.

Su calidad llevó a visores de la Juventus de Turín a observarlo y decidieron confiar en sus habilidades para llevarlo a las filas del equipo Sub-17 de este famoso club italiano, ya que este jugador solo tiene 16 años y un imponente 1,84 metros.

En la Fedefútbol ya lo tienen referenciado y por ello, Gustavo Araya, secretario general de la federación señaló semanas atrás que están al tanto del futbolista y la idea con él será que lo llamen para las selecciones juveniles y entrene con ellos.

En los últimos días, Nonge ha dejado saber su inclinación por Costa Rica, ya que En su perfil de Instagram compartió una foto de Bryan Ruiz el pasado 22 de octubre. Mientras, que este pasado miércoles compartió una imagen de la camiseta de Shirley Cruz.

En la foto de la indumentaria de la capitana de La Sele femenina la acompañó con la palabra «Sueño». Es por ello, que en la Federación Costarricense de Fútbol ya se contactaron con el Director de Categorías Juveniles de la Juventus de Italia.

Incluso, Gustavo Araya señaló que para la Fedefútbol es difícil poder constatar si Nonge es costarricense y elegible para el país, ya que no está registrado como tal.

«En apariencia tiene interés de jugar con Costa Rica. Nos contactamos con el Director de Categorías Juveniles de la Juventus, Massimiliano Scaglia, y todavía no hay certeza de la nacionalidad de este joven. Además, ha sido convocado en reiteradas ocasiones a la Selección Sub 17 de Bélgica. A la Federación le es difícil corroborar la nacionalidad de una persona que no está registrada en el país, por eso necesitamos su colaboración y para ello lo estamos contactando a través del club. Estableceremos las conversaciones para ver si tiene interés, aún tomando en cuenta que ya lo convocaron en Bélgica», afirmó Gustavo Araya.

En la Juventus, Nonge es dirigido por Francesco Pedone de 53 años, que es uno de los baluartes en la formación de jóvenes del equipo más ganador de Italia.