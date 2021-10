Soto Molina afirma que hará público el informe arbitral

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto, gerente general del Herediano, explotó contra los árbitros y señala que que están como la Selección Nacional, porque se depende de los silbateros viejo, ya que los jóvenes no dan la talla.

Soto no se guardó nada nada y disparó con todo contra los referís en el juego que Herediano empató 1-1 ante Santos de Guápiles, que vio como el directivo florense salió expulsado nuevamente en el certamen.

Ver la tarjeta roja no gustó nada en Jafet, que considera de increíble que también echaran al jefe de mantenimiento del Team, que ni siquiera habla en los partidos, por lo que considera que el central, Geiner Zúñiga se inventó esas expulsiones.

Pero el malestar del mandamás florense no quedó ahí, ya que considera que Zúñiga no es un árbitro para una primera división y por eso, debe regresar a la Liga de Ascenso, porque no tiene la capacidad para poder dirigir como se debe.

Fue tanta la molestia de Jafet, que señala que hará público el informe arbitral que haga Geiner Zúñiga, con el fin que se vea la mentira de los encargados de impartir justicia, que en las últimas jornadas han vuelto a bajar su nivel de gran manera.

Inclusive, invitó a Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje a asistir a los estadios de una buena vez, ya que los equipos están pagando por un trabajo completo de los árbitros y no para que lleguen «inventar» cosas en los partidos.

Jafet Soto habló con Deportivas Columbia y se atrevió a comparar a los árbitros con la Selección Nacional y su fallido cambio generacional, que igual afecta el arbitraje.

«Esto es increíble, que echen al jefe de mantenimiento del Club Sport Herediano que ni habla, osea están inventando, eso es inventar ya. Eso es impresionante, Geiner Zúñiga ya no puede volver a pitar en primera división, no puede porque es un árbitro de segunda, esto es un para todos los árbitros que creen que pueden pitar en primera.

No todos los árbitros pueden pitar en primera y ni el cuarto referí tampoco. Ahora invito yo a Randall Poveda que venga al estadio, que venga no por teléfono ni televisión, porque viene la etapa más difícil de los que califiquen o califiquemos, porque estamos haciendo un gran esfuerzo pagando arbitrajes completos, para que vengan a inventar.

No, mándenlo a segunda. Ya se les cayó la mentira a los árbitros, porque echaron al jefe de mantenimiento del Herediano, no sabían quién gritaba y lo echaron a él, que vergüenza. No me pongan en la Comisión Técnica de la Selección Nacional.

Hagan de cuentas que me nombraron hace ocho días o algo así, esto está como la Selección Nacional, dependemos de los viejos. A los jóvenes les sigue faltando. Uno dice que hay que darles la oportunidad, pero ¿Si no dan la talla?. Geiner Zúñiga no es joven, a mi me llamaba la atención en segunda, pero eso es como un jugador de segunda que llega a primera, pero no pegan y vuelven a segunda», afirmó Soto Molina.

Mientras, el polémico gerente rojiamarillo se queja de los árbitros, Herediano continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con 33 puntos en 18 partidos disputados.