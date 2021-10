Ajú termina contrato con Jicaral en diciembre

Redacción – El joven portero peninsular, Miguel Ajú, se ha convertido en la muralla jicaraleña en el certamen, gracias a sus grandes reflejos que no lo hacen entrar en conformismos y por eso anhela con volver pronto al León.

Ajú brilla con luz propia en el Huracán de la Península, que empató 0-0 ante Saprissa este 27 de octubre, donde tuvo como gran figura bajo palos al cancerbero de 21 años.

Los morados no lograron vulnerar al portero ficha de Alajuelense, que tuvo dos tapadas trascendentales para ahogarle el grito de gol al Monstruo.

🐱 Apareció 'El Gato' Ajú pic.twitter.com/VvJq1Tw2eF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 27, 2021

La primera intervención clave fue al minuto 59, luego de que Daniel Colindres sacara un remate venenoso desde fuera del área, que iba dirigido al ángulo del «Gato» Ajú, que sacó a relucir sus reflejos para realizar un tapada de película.

No contento con ello, el arquero que tiene contrato con La Liga hasta el 2024 se lució con un tapada gigante al minuto 80, luego de que le atajara un remate a quemarropa de Orlando Sinclair, que no podría creer lo que le sacó el jicaraleño.

😲 Ya no sabemos qué más ponerle a Ajú pero nada pasa pic.twitter.com/Qc1JSHMMNK — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 27, 2021

Según datos de Unafut, Miguel contabiliza un total de 34 atajadas en el presente campeonato, lo cuál habla bien del sensacional nivel del cancerbero, que ha tomado a Jicaral como un trampolín para volver más fuerte al León.

Miguel Ajú habló con Tigo Sports y dice que no entra en conformismos, por lo que pone todo en manos de Dios para volver al León, ya que su préstamo termina en diciembre.

«Yo salí a préstamo seis meses, soy una persona que no entra en el conformismo, siempre quiero más, creo que las personas que me apoyan siempre están encima mío y diciendo que más, siempre lo he dicho y si Dios que vuelva La Liga bendito sea, si no me quedo en Jicaral, porque estoy agradecido con el pueblo porque me ha tratado bien desde el momento en que llegué», afirmó Miguel Ajú.

El trabajo de Ajú ha sido sensacional con Jicaral, por lo que muchos manudos han empezado a pedirlo de vuelta a Alajuelense para el Clausura 2022, ya que consideran que tiene más calidad que Mauricio Vargas y que puede competirle a Leonel Moreira.