Redacción – El mundo del fútbol se ha rendido en apoyo para Josh Cavallo, futbolista australiano que anunció en sus redes sociales ser orgullosamente gay.

Con un mensaje de video difundido por su club de la A-League, el Adelaide United. Cavallo desea que los jugadores que sean homosexuales declaren su sentimiento o posición.

«Soy futbolista y soy gay«, dijo Cavallo en el emotivo video titulado ‘La verdad de Josh’. Incluso, dijo que todo lo que quiere hacer es jugar al fútbol y que lo traten como igual en la primera división de Australia, donde juega el tico Marco Ureña.

Para este futbolista que ha sido seleccionado menor australiano, señala que hay otros futbolistas que viven en silencio y quieren ayudar a cambiar eso.

«Sé que hay otros jugadores que viven en silencio. Quiero ayudar a cambiar esto, para demostrar que todos son bienvenidos en el juego de fútbol y merecen el derecho a ser auténticos», afirmó el atleta de 21 años.

El video fue acompañado de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Cavallo. Su anuncio hace que sea el único futbolista masculino de alto nivel abiertamente gay en la actualidad.

«Al ser un futbolista gay oculto, tuve que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Como futbolista gay, sé que hay otros jugadores que viven en silencio. Quiero ayudar a cambiar esto, para demostrar que todos son bienvenidos en el fútbol y merecen el derecho a ser auténticos», dijo Cavallo.

Cavallo sigue los pasos del exjugador de la A-League Andy Brennan, quien en 2019 se convirtió en el primer futbolista profesional masculino de Australia en dar a conocer públicamente que era homosexual mientras jugaba.

En 2014, el ex-internacional alemán Thomas Hitzlsperger anunció que era homosexual un año después de anunciar su retiro del fútbol.

Además, el internacional estadounidense Robbie Rogers anunció que era gay cuando se retiró del fútbol profesional en febrero de 2013.

Este acto de valentía de Cavallo le ha valido elogios de grandes futbolistas como Raphael Varane, Gerard Piqué, Antoine Griezmann y entre otros más. Además, clubes como la Juventus, Liverpool, Arsenal y FC Barcelona felicitaron al australiano.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021