Moya buscará callar a sus críticos en la Tricolor

Redacción – En las últimas convocatorias, Jonathan Moya ha sido víctimas de burlas y criticas de la afición tica, que cuestiona porque convocan a un delantero que milita en la segunda división de Corea del Sur, lo cuál lejos de perjudicarlo lo hacen más fuerte.

Lejos de tirar la toalla, el delantero está metido de lleno en ayudar al país y por eso le resta importancia a todo lo que se dice de él en las redes sociales, donde le han tirado con todo por formar parte del FC Anyang de la K-League 2 surcoreana.

A pesar de todo lo que se dice de él, Moya señala que en todos los clubes que ha estado siempre ha tenido presión, por lo que todo lo se diga de él por jugar en una categoría de plata no lo perjudica, ya que él lo ve como un paso importante en su carrera.

Para el oriundo de Monteverde haberse ido para el conjunto asiática ha sido magnífico, ya que vive un momento fabuloso donde ya registra 2149 minutos en 26 partidos, donde se ha dado el lujo de festejar un total de 13 goles y una asistencia.

Esos números le han valido al atacante para estar en La Sele, por lo que el atacante deja claro que está con la mentalidad de aportar para sacar buenos resultados.

Jonathan Moya habló en conferencia de prensa y afirma que como jugador debe sacrificar por la Tricolor, pese a las críticas que le han ayudado hacerse más fuerte.

«Presión en todo lado va ver y en todos los equipos que he estado hay presión, no voy a profundizar mucho si estoy jugando en segunda o en primera, creo que es un paso importante en mi carrera, las cosas me están saliendo muy bien gracias a Dios, yo siempre vengo con la mentalidad de aportar a la Selección, esto es un país futbolero que sabemos que siempre van apoyar y en este momento no hemos sacado los resultados que hemos querido, pero sé que mis compañeros y todos hemos dado el 100%.

La presión de mi parte siempre va estar, yo como jugador tengo que esforzarme y sacrificarme que las críticas me hagan más fuerte, enfocarme en mi trabajo y las cosas que hago bien en el club para ponerlas en practica en la selección, yo siempre daré mi máximo esfuerzo y hay momentos que el esfuerzo y sacrificio siempre van estar, esto es un grupo y una familia, sé que los resultados y las cosas positivas se van a dar», afirmó Jonathan Moya.

Los esfuerzos de Moya para estar en La Sele son muy grandes, ya que en promedio tiene que viajar más de 30 horas para poder llegar al país, lo cuál su compromiso y dedicación por querer dejar la vida en la cancha por la Tricolor.