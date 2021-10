Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, sufre amarga derrota de 3-1 con el FC Anyang de la segunda división de Corea del Sur, que vio el regreso del costarricense tras dos jornadas ausente.

Moya fue titular en el duelo donde el Anyang se enfrentó al Daejeon Citizen, que impuso sus condiciones y dominó al equipo donde milita el seleccionado nacional.

Con un gol de penal Masatoshi Ishida al minuto 8, los Citizens impusieron sus condiciones ante el club del tico, que se vio muy participativo pero sin profundidad clara en ataque. Incluso, vio como Lee Hyon-sik puso el 2-0 al minuto 47.

Esa ventaja le dio la motivación necesaria al Daejeon, que sobre 55 minutos vio como Ishida selló su doblete personal y el 3-0 para encaminarlos a la victoria.

