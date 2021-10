López tiene contrato con Alajuelense hasta el 2024

Redacción – El respetado ex-jugador hondureño, Julio César «Rambo» de León, afirma que Alex López no podría jugar ni en una segunda división de Europa, debido que al ritmo que juega el futbolista de Alajuelense no le da para llegar al viejo continente.

«Rambo» le tiró con todo a su compatriota, al cuál cuestionó por su poco peso en el juego ante Costa Rica, ya que considera que Fabián Coito le dio minutos sin estar al 100% debido que tiene poco tiempo de haberse recuperado de una lesión.

Esa situación pesó para que López pasara desapercibido. A sus 42, de León es muy respetado en su país, gracias a su gran carrera que lo llevó a jugar en clubes italianos como Fiorentina, Torino, Génova, Reggina y Parma del Calcio Seria A.

Dicha carrera hace que «Rambo» conozco bien lo que es jugar en un liga top, en la cuál no ve a López jugando, ya que en Alajuelense y en la Selección de Honduras juega a un ritmo que no le alcanzaría para estar ni en un categoría de plata.

Incluso, de León fue más allá y señala que Alex no trabaja su físico tampoco, por lo que eso repercute para que no lo vea capaz jugando en países como Italia, España o Inglaterra. Con suerte podría ir a un liga de inferior nivel en el viejo continente.

Julio César de León conversó con AMPrensa.com y criticó con todo al volante número 10 de la Selección de Honduras, a quién no ve jugando en el fútbol europeo.

«Un Alex López con ritmo es diferente y ante Costa Rica se vio en muy pocas ocasiones, estos partidos eliminatorios se deben jugar con toda la gente al 100% y no gente a medias. Con todo respeto lo digo, no veo a Alex López jugando en Europa, estar en el fútbol europeo no es para cualquiera y a ese ritmo que juega Alex López, con todo respeto ni en segunda división jugaría.

Podría jugar en Portugal capaz que sí, pero llegar a Italia, España o Inglaterra está difícil, son ritmos totalmente diferentes. Allá se piensa poco y se actúa más. Acá en Centroamérica se corre más y se piensa poco, esa es la gran diferencia. Allá tienes que estar claro desde que te llega el balón, allá es muy diferente.

No veo a Alex, ya tiene 29 años y sinceramente no lo veo en Europa. Su físico no lo trabaja y en el fútbol europeo debes trabajar extra. Si no vean a Cristiano Ronaldo, Messi y el mismo Keylor Navas«, afirmó Rambo de León a AMPrensa.com.

Los hondureños se jugarán la vida en la Octagonal Final de la Concacaf este domingo 10 de octubre, donde visitarán a México en el Estadio Azteca.