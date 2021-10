Navas le regaló su camiseta a de León en visita a La Sele a Honduras

Redacción – El respetado ex-jugador hondureño, Julio César «Rambo» de León, afirma que sin temor a equivocarse, Keylor Navas está en el olimpo de la Concacaf.

De León guarda una gran amistad con Keylor Navas, gracias a varias allegados que tienen en común. Además, que ambos comparten la fe cristiana. Incluso, en la visita a La Sele a Honduras, el arquero del PSG le regaló su camiseta a esta leyenda catracha.

Para «Rambo» la carrera de Navas ha sido espectacular, gracias a sus tres Champions League con el Real Madrid, sus múltiples títulos con el PSG y grandes hazañas con La Sele, como la conseguida en el Mundial de Brasil 2014.

Todo eso habla muy bien del «Halcón» que se ha colocado entre los mejores de la historia del área, por lo que no es casualidad que esté en el selecto grupo de grandes referentes de la zona, gracias a sus notables condiciones bajo los palos.

Aunque de León reconoce lo grande que es su amigo tico, para el ex-volante hondureño los futbolistas de campo tienen más méritos, ya que tienen que echarse el equipo al hombro, aguantar patadas y convertir los goles.

Por ello, coloca a la altura de Navas al mexicano Rafael Márquez, que jugó en el FC Barcelona y asistió a cinco mundiales con su país. Además, del salvadoreño Jorge «Mágico» González, que es leyenda del Cádiz de España y que jugó con Diego Armando Maradona.

Julio César «Rambo» de León conversó con AMPrensa.com y se deshizo en elogios hacia Keylor Navas, pero además recuerda dos grandes ex-jugadores de la región.

«Sin temor a equivocarme, Keylor Navas está en el olimpo de la Concacaf y está entre los mejores de la historia por lo que ha hecho con el Real Madrid, PSG y la selección. Pero quieras o no, el que más se esfuerza y sufre, tiene mayor responsabilidad para crear acciones y convertirlas es el delantero, es el delantero y el portero tiene que estar atento que no le metan los goles, pero no hace los goles.

Por lo que tiene mayor posibilidad aquel que tiene que echarse el equipo al hombro, quitarse uno o otro, aguantar patadas, dar pases de gol y anotar, pues ahí en ese sentido tienes a un Jorge «Mágico» González de El Salvador, creo que es de lo más referentes, jugó con Diego Armando Maradona y lo quisieron los mejores equipos del mundo, ya después de que haya tenido una vida complicada, futbolísticamente era un monstruo.

También está el mexicano Rafael Márquez que te defendía y también te los hacía, por lo que hay criterios y gustos, lo importante es que Keylor Navas está en la historia de nuestro fútbol y es un enorme orgullo que nos represente, va quedar para toda una vida futbolística, es el referente de nuestro parte y es el único que lo hace actualmente, es un portero fuera de serie», afirmó Julio César «Rambo» de León.

Sin dudas, el originario de Pedregoso de Pérez Zeledón es el mejor arquero en toda la historia de la Concacaf, gracias a su magnifica carrera que todavía lo tiene en la élite del fútbol mundial a sus 34 años de edad.