López actualmente es entrenador del Alajuelense FF

Redacción – El ídolo de Alajuelense, Wilmer «Pato» López, no se guarda nada y cree que uno de los problemas del fútbol tico es el formato con el que se juega el campeonato nacional, el cuál premia a los mediocres y no al club que sea más regular.

López considera que si se supiera cuál es el problema más grande, ya se hubiera atacado. Pero se dan diferentes factores, que han llegado a perjudicar de gran forma el desarrollo de la Tricolor durante la octagonal de la Concacaf.

Para este recordado volante nacional, el torneo costarricense le da posibilidad a un equipo que registra un rendimiento de menos del 50% logre clasificar a semifinales y con solo dos que juegue bien puede llegar a dar la vuelta olímpica.

Uno de los ejemplos se dio en el certamen pasado, cuando La Liga pasó más de 20 partidos como líder e invictos para llegar a las semis y caer eliminados ante el Deportivo Saprissa. Incluso, el club que clasifica de cuarto puede ser campeón.

La crítica del Pato no quedó ahí, ya que considera que en ocasiones se piden jugadores a Selección Nacional cuando solo han jugado dos o tres partidos buenos en el torneo, donde han sido bastantes irregulares lo cuál le molesta al ex-seleccionado.

Wilmer López habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y se atrevió a calificar de mediocre el campeonato tico por su formato de juego.

«Si supiéramos bien cuál es el problema mayor del fútbol tico, lo atacaríamos. Pero si no es un factor, es otro. Los jóvenes no asumen y los de cierta edad ya están veteranos, o ya no tienen ritmo de juego. Yo creo que es un poco de todo, empezando desde nuestra dirigencia, porque tenemos un campeonato nacional dado para mediocres.

Por así decirlo, porque un equipo que en la primera fase ande por debajo de un 50% y puede clasificar a la otra ronda, y con dos partidos que juegue bien en la segunda ronda puede salir campeón. Pasó y puede pasar, no es porque le pasara a La Liga, el que clasifica de cuarto llega a ser campeón, en la segunda fase gana dos partidos y puede ser campeón nacional.

Esos equipos y un jugador durante todo el torneo ha pasado con un nivel bajo, pero te juega bien esos partidos, le alcanza al equipo para ser campeón y todo mundo desde prensa, afición y dirigentes, creen que hay que llevarlo a la Selección Nacional, se les olvida que de ahí para atrás el rendimiento era pésimo, creemos que por esos dos o tres partidos buenos le alcanza ya para estar en La Sele», afirmó el Pato López.

La complicada situación del fútbol costarricense llevó a la Fedefútbol a tomar medidas, donde crearon una Comisión Técnica conformada por Jafet Soto de Herediano, Roberth Garbanzo de Guadalupe FC y Ángel Catalina del Saprissa.