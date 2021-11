Redacción- El cantante argentino Nahuel Pennisi, impresiona a todo el mundo debido a su forma tan particular y única de tocar la guitarra. El argentino nació ciego y actualmente es guitarrista, compositor y cantante autodidacta.

Según información que el argentino le brindó a cnnespanol.cnn.com, Pennisi inició tocando la guitarra en su casa, ya que, su padre, le dejaba un bajo sobre la cama y él simplemente se acercaba y lo tomaba, sin percatarse de que estaba para el otro lado.

«Esto se dio de casualidad, al no ver, yo pensaba que la forma tradicional era esa y después de grande, me di cuenta que no era así, que yo tocaba distinto y bueno ahí fue que empecé a escuchar acordes, las melodías e intentar copiar esos mismos acordes en mi técnica, y como ningún profe toca así, tuve que ser mi propio jefe y hacer un método propio, me tomó muchos años, pero todavía lo sigo descubriendo», dijo Pennisi a CNN

Cuando Nahuel tenía tenía 16 años y estudiaba en la secundario, comenzó tocando la guitarra en la calles. Luego, al salir del colegio, se dedico 100% a la música, tiempo despúes, a los 18 años concursó por primera vez en el Festival de Folklore de Cosquín, donde conoció al famosa cantante argentino Luis Salinas, este quedó fascinado con Pennisi, y tocó con él en sus conciertos y ahí inició su carrera profesional en el mundo de la música.

En el año 2012, grabó su disco debut independiente titulado: “Nahuel Pennisi, el Sueño de la Canción”. Tres años después en el 2015, firmó un contrato con el sello Sony Music.

El cantante de 31 años, está nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico. El 11 de diciembre sale a la venta su nuevo disco, «Primavera».