Sequeira no ha mostrado mayor cosa en Alajuelense

Redacción – El volante nacional, Barlon Sequeira, no hace caso a las críticas de la afición costarricense y confía en ganarse un puesto en La Sele para cruciales duelos eliminatorios del mes de noviembre ante Canadá y Honduras.

Sequeira es uno de los más señalados por la afición tica, que por medio de las diferentes redes sociales ha cuestionado a Luis Fernando Suárez por tener en su microciclo al futbolista de 24 años ficha de Alajuelense.

Este semestre no hay sido muy bueno para Barlon, ya que en el presente Apertura 2021 registra un gol en 913 minutos a lo largo de 13 partidos disputados, donde ha quedado debiendo con un irregular rendimiento en la cancha.

Esos números reflejan el poco peso que ha tenido en el Equipo de su Gente. Es por ello, que es uno de los más cuestionados por los ticos. Pese a esa situación, Sequeira señala que no hace caso a todo lo que se dice de él y trata de no usar las redes sociales.

Lea también: Velocidad y talento de Cristian Gamboa volverán a La Sele para duelos eliminatorios

Sus errores en La Liga viven en la memoria de muchos aficionados, pero eso le quita la tranquilidad al oriundo de Atenas, que se esfuerza al máximo en los entrenamientos para devolverle la confianza que le dio Suárez al convocarlo.

Barlon Sequeira es uno de los 35 jugadores con visa canadiense, por lo que podría estar en la lista para los siguientes duelos eliminatorios. Por esa razón no usa su perfil de Twitter, con el fin de no dañar su salud mental y así estar metido de lleno en La Sele.

«Muy feliz, siempre es un orgullo representar al país y críticas siempre habrán, sabemos que nosotros como jugadores siempre estamos anuentes a ellas, pero nada yo solo pienso en esforzarme y devolver la confianza que el profe me dio, ojalá poder estar en estos partidos de eliminatoria. Para gustos los colores, hay personas que les gusta un tipo de jugador, hay críticas constructivas y otras que no, siempre trato de ver lo mejor.

Intentamos ver lo mínimo en las redes sociales, eso se hace. Porque hay críticas que no le hacen bien a uno, le dañan la mente y uno siempre piensa en esforzarse, dar lo mejor para el equipo. Intento no ver muchos comentarios, menos Twitter es el que menos uso. Solo uso Instagram por los amigos y familiares que tengo, hay algunos comentarios que tal no se meten con uno, sino con la familia. Yo intento ver lo menos posible las redes sociales», afirmó Barlon Sequeira.

Luis Fernando Suárez dará a conocer la lista final de convocados este próximo 6 de noviembre a las 12:00 mediodía en conferencia de prensa.