El fan, le pidió a la cantante que lo orinara

Redacción- El pasado viernes 12 de noviembre, las cosas se salieron de control en el Festival Welcome to Rockville, cuando la rockera Sophia Urista se orinó en la cara de un fanático.

Los hechos ocurrieron en Daytona Beach, Florida, en medio de la presentación de la banda de Brass Against, e inmediatamente el incidente se volvió viral, y las personas comenzaron a criticar fuertemente a la cantante principal de la banda.

En media presentación, la cantante le dijo a los fanáticos que tenía que orinar y que no podía llegar al baño.

«Así que también podríamos hacer un espectáculo..Traigan a ese hombre con la lata en la cabeza, porque lo vamos a traer al escenario y voy a orinarme en la boca de este hijo de p***a», dijo Urista en media presentación

Segundos después, el fanático se dirigió al escenario y la cantante le dijo que se acostara, luego, comenzó a orinar sobre el hombre mientras la banda tocaba su versión de “Wake Up” de Rage Against the Machine.

Días después de este escándalo, la artista se disculpó públicamente y admitió que llevó los límites demasiado lejos.

“Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos..Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no fue mi intención lastimarlos.. No soy un artista del shock..Siempre quiero poner la música en primera instancia», expresó Urista y finalizó con agradecimientos a sus fans por su continuo amor y apoyo