Comercios podrán aumentar su aforo si piden código QR

Redacción- El candidato para la presidencia 2022, Fabricio Alvarado, considera que el código QR es una medida arbitraria y totalitaria, que el gobierno tomó sin consultar con todos los sectores, sin medir su impacto en la economía y su legalidad.

Asimismo, Alvarado resalta las grandes perdidas millonarias que tuvo el sector turístico debido a las cancelaciones por dicha código.

«Información personal y sensible, como quien está vacunado y quien no, no debería estar disponible para ser revisada por particulares en negocios privados, no existe un consentimiento libre sobre proporcionar estos datos relacionados con la salud, porque lo están imponiendo, es un requisito obligatorio para ingresar a los comercios, a pesar de que un tribunal analiza este caso y dictó medidas cautelares el gobierno insiste en obligar a los negocios a pedir el código QR», expresó Alvarado

De igual forma, dice que la obtención del certificado exige un procedimiento lento y burocrático, y muchos costarricenses siguen esperando este documento. Menciona que Nueva República no obligará a usar el código QR.

Por otro lado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), opina que el código QR voluntario y opcional es una limitación a las empresas y comercios.

UCCAEP considera que esta medida debe implementarse hasta después de Semana Santa para que los comercios se recuperen de la crisis durante los meses de mayor actividad comercial.

El Ministerio de Salud anunció que los comercios y actividades masivas o turísticas podrán contar un mayor aforo si solicitan el código QR a sus clientes para el ingreso.

En cambio, los que no, deben mantenerse con aforo reducido y distancia de 1.8 metros entre personas.

Actualmente, más de 2 millones 800 mil personas cuentan con certificado de vacunación contra Covid-19, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.