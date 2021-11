Bolaños volvió a llenar de elogios al estratega español

Redacción – No hay dudas que Christian Bolaños es uno de los más contentos con la llegada del español Iñaki Alonso al banquillo morado, gracias a que le ha devuelto la sonrisa y lo ha hecho sentir importante en el plantel del Saprissa.

Alonso le ha devuelto la felicidad de jugar al fútbol al volante de 37 años, que afirma disfrutar más y sentirse muy bien dentro del terreno de juego, gracias a las instrucciones y trabajos que han realizado con el ibérico al mando.

Pero estos elogios entre el mediocampista y el timonel español son recíprocos, ya que ambos se echan flores por sus conocimientos y trabajo en el día a día, lo cuál refleja el enorme respeto que se guardan en el camerino morado, que sonríe de oreja a oreja.

Los tibaseños vencieron por 3-0 a San Carlos en La Cueva y así ilusionar al saprissismo, ya que la era de Iñaki empieza a dar buenos frutos en la institución.

Este segundo triunfo al hilo demuestra que Saprissa está para grandes cosas al mando del ibérico, ya que cuando estaba Wright habían perdido poder ofensivo. Además, desde la salida del timonel nacional parece que ahora todo es felicidad en la «S».

Christian Bolaños volvió a disfrutar en Saprissa y afirma que se siente importante dentro de la institución morada, donde es ídolo y uno de los referentes del equipo.

«Me siento muy bien y muy cómodo con la labor que me ha puesto hacer dentro del equipo Iñaki Alonso y tengo que felicitar a mis compañeros, estamos haciendo un gran trabajo durante la semana y se ve reflejado en el día de partido.

Me preparo muy bien junto a mis compañeros, trato de disfrutar y me siento importante, así me lo hace ver el técnico, compañeros y la afición por el cariño que me muestran, eso me ayuda para poder aportar mi granito de arena y mientras me siga sintiendo así, voy a seguir jugando fútbol», afirmó Bolaños a FUTV.

Saprissa aseguró su clasificación a las semifinales del certamen, tras alcanzar los 34 puntos en 21 jornadas disputadas. La afición está maravillada con el ibérico de 54 años.