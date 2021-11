La entrevista forma parte del especial de CBS «Adele One Night Only»

Redacción- La reconocida cantante británica Adele, reveló en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, la principal causa de pérdida de peso, además, se sincero sobre cómo asumió el colapso de su matrimonio.

La entrevista forma parte del especial de televisión de CBS «Adele One Night Only». La interprete de «Easy On Me», bajó 45 kilos y los fans de la cantante, no tardaron en preguntarse a qué se debía ese cambio, si era por el gimnasio o algo más. Adele admitió que los últimos 2-3 años de su vida han sido los más aterradores.

La cantante, se casó en el 2018 con su ex-esposo Simon Konecki, la pareja llevaba junta desde el 2011 y en el 2012 tuvieron un hermoso hijo llamado Angelo. La ganadora de 15 premios Grammy’s, admitió que su principal pérdida de peso, fue la ansiedad que pasó durante su divorcio, la frustración por no poder lograr tener su familia soñada.

«He estado obsesionada con el núcleo familiar toda mi vida porque nunca salí de uno. En todas estas películas y todos estos libros, cuando creces leyéndolos, eso es lo que debería ser. Yo, desde muy joven, me prometí a mí misma que cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Seríamos esa familia unida. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo» explicó la cantante, cuyo padre se fue de casa cuando ella tenía dos años

Adele se dio cuenta que el ejercicio físico la ayudaba a calmar su ansiedad, sin embargo, comenzó a exceder sus idas al gimnasio. Oprah le preguntó a la cantante sobre cómo se siente de que determinadas personas se hubiesen sentido dolidas, ofendidas o decepcionadas por su pérdida de peso.

«No es mi trabajo validar cómo se sienten las personas con respecto a sus propios cuerpos. Siento haber hecho que alguien se sienta horrible consigo mismo, pero ese no es mi trabajo. Ya tengo bastante con tratar de arreglar mi propia vida», respondió la británica

Pese a todo su divorcio, durante la entrevista, la cantante admitió que no siente ningún rencor u odio hacia su ex-pareja y aunque ya no esté «enamorada» aún le tiene un aprecio grande.