Gamboa ingresó a los 76 minutos de juego

Redacción- El VFL Bochum sacó a relucir su casta e hizo respetar su localía al vencer 2-0 al Hoffenheim, donde Cristian Gamboa cumplió con gran desempeño durante sus minutos en cancha.

Cristian Gamboa sorprendió al no ser parte del once estelar con el que el VFL Bochum saltó al terreno de juego para disputar el enfrentamiento ante el Hoffenheim válido por la jornada once de la Bundesliga.

Pues el tico, desde su llegada al club celeste se ha destacado por contar con la confianza del cuerpo técnico para formar parte de los jugadores titulares.

Sin embargo, esto no lo tomó mal el liberiano y quedó en la banca de suplentes a la espera de hacer ingreso y ayudar a su equipo en un complicado compromiso ante un rival que buscaría como amargarles el día.

Desde el pitazo inicial la escuadra visitante fue la encargada de poner las emociones en el partido, opacando por completo al Bochum y su idea de juego.

Sin embargo, en la segunda mitad el cuadro celeste sorprendió al adelantarse en los cartones a los 67 minutos por intermedio de una anotación del delantero húngaro Soma Novothny.

Cuando se cronometraba el minuto 75 la escuadra local tuvo la oportunidad de oro de ampliar su ventaja en el marcador, tras una pena máxima que no supieron aprovechar donde el balón terminó en las gradas del estadio.

El costarricense Cristian Gamboa hizo ingreso al juego a los 77 minutos, con la consigna de ayudar a su equipo tanto en defensiva como en la ofensiva y dejarse los tres puntos que los ayudara a escalar posiciones.

En sus minutos disputados el lateral nacional hizo un gran labor en defensa para cortar las jugadas de peligro creadas por sus rivales, mientras que, aprovechó su velocidad para buscar ir al frente.

Al 90+7 Milos Pantovic sentenció el compromiso 2-0 al aprovechar un gran pase para disparar desde lejos y dar así el grito de gol.

Finalmente, el juego concluyó con la victoria a favor de Gamboa y compañía que con la victoria logran escalar a la casilla 12, alejándose de la zona de descenso.