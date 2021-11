Suárez no está de acuerdo con jugar en cancha sintética

Redacción – El entrenador de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, dejó saber su molestia con la Concacaf por permitir jugar ante la Selección de Canadá en una cancha sintética.

Suárez nunca ha sido de críticas ni mucho menos, pero su molestia por ver acción ante los de la «Hoja de Maple» en césped artificial lo disgusta de gran forma, ya que cree que al ser fútbol profesional se deben garantizar las mismas condiciones para todos.

La molestia del timonel colombiano es notable, debido que Canadá será local en el Estadio de la Mancomunidad en la Ciudad de Edmonton, que recibirá a la Tricolor con un clima complicado por causa de las bajas temperaturas que se esperan.

Incluso, medios canadienses señalan que el césped sintético se podría congelar, por lo que en la Fedefútbol ya han tomado medidas para cualquier escenario que se presente.

Desde un pique diferente del balón y un juego diferente en la parte táctica, son parte de las desventajas de ver acción en un partido de alta exigencia en estos escenarios.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y dejó saber su queja a la Concacaf por dar el aval para que Canadá sea local en un estadio con pasto artificial.

«Yo no soy de hacer muchas críticas respecto a situaciones que se dan en el fútbol pero me parece que un poco y siempre debo de estar pensando en cómo mejorar y sobre todo en la parte nuestra.

La parte de esta confederación que hay dos cosas que respeto cualquier concepto creo yo que en el fútbol profesional sobre todo para cuando se está jugando una eliminatoria uno debe tener las mejores canchas. Me parece que la condición de las canchas artificiales versus las canchas naturales son totalmente diferentes, se juega diferente en la parte táctica, el balón rebota distinto.

Entonces uno tiene que ver como hacer otros movimientos, me parece que debería ser algo en común que si se van a jugar partidos de eliminatoria debe ser en una sola superficie y la mejor superficie todo el mundo sabe es la grama natural.

Me parece que eso en determinado momento no debería ser aceptado por la FIFA, es una situación la cual me parece que deben tomarse en cuenta para que hayan las mismas condiciones para todo el mundo», afirmó Luis Fernando Suárez.

Más de 40 mil aficionados apoyarán con todo a Canadá en este crucial duelo, que está pactado para este viernes 12 de noviembre a las 8:05 de la noche.