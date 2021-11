Redacción – La activista paquistaní ganadora del premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, le dijo «sí» a quien eligió para pasar el resto de su vida: el director deportivo Asser Malik.

Malala Yousafzai, anunció que se casó a través de redes sociales, donde escribió:

«Hoy marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia de nikkah en casa en Birmingham con nuestras familias», escribió Yousafzai.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021