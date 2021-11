Redacción – El delantero costarricense, Jonathan Moya, festejó gol en derrota de 1-3 del FC Anyang ante Daejeon Citizen, que deja al club del tico sin opción de ascender a la K-League 1 de Corea del Sur.

Moya fue estelar con el FC Anyang y al minuto 13, el tico peleó con todo el balón, que logró ganar y quedar frente al arquero rival, que vio como Jonathan definió de forma magistral para poner el 0-1 en el compromiso.

La anotación fue la décima cuarta en la campaña para el tico, que llegó al duelo con la ilusión de mantenerse con el Anyang peleando por ascender, ya que les bastaba un empate o un triunfo para seguir en carrera por dejar la categoría de plata surcoreana.

⚽️ 12’ GOAL | FC Anyang 1-0 Daejeon Hana Citizen

✔️ Cause a turnover

✔️ Stay calm under pressure

✔️ Score the opener

✅ Jonathan Moya ticking all of the boxes in the #KLeague 2 Playoff Final!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘:

— K League (@kleague) November 7, 2021