Erizas consiguieron levantar los dos títulos nacionales disputados este 2021

Redacción- Wilmer López dio a conocer que todos los días se despierta en horas de la madrugada para que el equipo femenino de La Liga tenga éxito.

Formula que parece darle resultados a las rojinegras quienes el pasado sábado consiguieron el título de campeonas nacionales contra el conjunto de Saprissa FF.

Título que le deja un gran sabor de boca a la institución eriza puesto que les permite rectificarse como el mejor club del balompié femenino costarricense.

Gracias a que durante el presente año 2021 lograron dejarse los dos títulos nacionales, por lo que obtienen su primer bicampeonato de la historia.

Además de que esta segunda copa la levantan tras mantenerse invictas en el campeonato desde la primera fecha hasta la final ante las moradas.

«Uno se siente muy satisfecho, muy ilusionado, muy complacido, lógicamente cuando se obtiene el resultado final que es ser campeón, pero el levantarse todos los días en la madrugada, yo me levanto todos los días a las 4:00 a.m. en mi casa, ya a las 4:30 a.m. voy bajando de mi casa para llegar al CAR a las 5:00 a.m. y empezar a entrenar, el entrenamiento es a las 5:30 a.m. todos los días».

«Esto es parte de lo que a uno le gusta, complacer a esta institución que todas las personas saben que uno ama y que por dicha la institución me sigue dando a mí grandes cosas, grandes triunfos, sigue confiando en mí en diferentes posiciones dentro de la institución y uno también le retribuye hasta el momento, porque uno ha tratado de retribuirle igual a la institución y hoy celebramos un bicampeonato que nadie lo pensaba».

«Se lucha y se prepara para esto para ser campeones y la forma en la que lo obtuvimos, campeonas invictas, jugando en casa, solo un empate, en casa fuimos arrolladoras y hoy lo demostramos en esta final ante un gran rival», expresó López para TD+.