Coto buscará brillar en el equipo rojinegro

Redacción – La reconocida futbolista tica, María Paula Coto, está muy feliz de llegar nuevamente a Alajuelense FF y disfrutar grandes instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), al cuál califica como muy bonito.

A sus 23 años, Coto fue dada de baja el pasado 29 de octubre del Herediano FF, con el fin de afinar detalles y poder ser presentada como nueva rojinegra.

La originaria del cantón de Atenas firmó por un año con las manudas, donde espera sacar a relucir toda su calidad como lateral en el plantel liderado por el Pato López.

Para Coto no es nada desconocido vestir la camiseta del Equipo de su Gente, ya que en el 2012 estuvo en un proceso liderado por Mercedes Salas. Con solo 14 años dio sus primeros pasos en el fútbol nacional, por lo que le guarda cariño al cuadro erizo.

Desde ese paso por La Liga se marchó a Moravia y Herediano FF, por lo que regresar otra vez al conjunto rojinegro es algo que la llena de alegría.

Paula Salas no dejó de sonreír en su presentación y afirma que sus compañeras siempre le han dicho del apoyo demasiado grande, lo cuál la ilusiona de gran manera.

«Es un centro de entrenamientos muy bueno, las canchas y un camerino, es muy lindo. La Liga fue mi primer equipo a las 14 años. Con todas he compartido y con algunas estuve en el 2012 cuando estuve jugando en La Liga y otras han sido compañeras en selección nacional. Me han dicho que acá en Alajuelense las apoyan mucho, que las canchas no son sintéticas para prevenir lesiones y que el apoyo es demasiado grande. Dios quiera me gane la titularidad, quedar campeonas y si ven acá es que vengo con la mentalidad de ser campeonas y ganar la copa con La Liga», afirmó Paula Coto.

A lo largo de su carrera deportiva, su madre y hermana mayor le han brindado un apoyo incondicional a la talentosa jugadora, que a lo largo de los años ha derribado diversos estereotipos e irrumpir en la «fortaleza de los hombres» en el fútbol.