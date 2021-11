Suárez asegura que si eso pasara en Sudamérica o Europa la gente se molestaría

Redacción- Luis Fernando Suárez mostró su gran inconformidad por ciertas situaciones que se dan en la Concacaf, donde incluso aseguró que el no contar con suficientes herramientas le parece medio raro.

El estratega colombiano Luis Fernando Suárez tiene sobre sus hombros devolverle la sonrisa a La Sele tras partidos para el olvido en los juegos eliminatorios, por lo que rindió declaraciones previo al partido ante el combinado canadiense.

En conferencias anteriores el técnico de la escuadra costarricense se ha mostrado muy tranquilo y sin el afán de entrar en polémicas manteniéndose al margen de lo que pasa en torno a su trabajo.

Sin embargo, este jueves previo al juego ante Canadá aprovechó la conferencia de prensa para expresar su inconformidad ante situaciones que se viven en la confederación de Concacaf, como lo es no contar con el VAR en los juegos eliminatorios.

«La otra que también valoré, un día el profe del El Salvador habló algo sobre el VAR en el partido contra nosotros y creo que e determinado momento él justamente dijo algo respecto sobre esa situación.

El VAR debe existir no puede darse que una eliminatoria, en una confederación que es importante como la Concacaf no haya VAR me parece que es algo medio extraño que en realidad no le ayuda.

Y es una de las cosas que en determinado momento se dan que en el VAR las decisiones que antes se tomaban sin mala voluntad, antes podían equivocarse.

No sé hasta que punto si eso se presentara en Sudamérica o en Europa que no existiera VAR la gente quedaría tranquila aquí me parece que la gente está muy tranquila con que no haya VAR, me parece que eso merecería una revisión».

De esta manera, Luis Fernando Suárez dejó en claro su inconformidad por como se dan las cosas en la CONCACAF ya que, en competiciones tan importantes como las eliminatorias el contar con el VAR sería de gran ayuda para que los juegos sean lo más justos posibles.

Por lo que el técnico espera que para próximos eventos importantes la Concacaf cuente con las herramientas necesarias para el buen desarrollo de fútbol.