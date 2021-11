Suárez se ve con un semblante diferente

Redacción – El entrenador de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, proyecta confianza en La Sele escondiendo todo el miedo en su estómago, lo cuál le ha ayudado a ver más tranquilo y con calma previo a los cruciales duelos ante Canadá y Honduras.

Suárez está muy feliz por la alegría que irradia la Selección Nacional, que proyecta un ambiente de unión y mucha motivación para ir en busca de la hazaña en Edmonton.

Para el timonel colombiano ha sido esencial esconder sus temores en su estómago, ya que eso le ha colaborado para brindar declaraciones con un semblante diferente.

Todo eso refleja que el estratega patrio está satisfecho con la labor de sus dirigidos, que son conscientes de lo que se juegan en la eliminatoria de Concacaf.

La alegría y compromiso de los seleccionados tiene satisfecho a Suárez, que deja claro que la parte humana del grupo ha creado un buen ambiente a lo interno.

«Estoy escondiendo en mi estómago todo el miedo y todas las cosas, pero yo creo que sí y en determinado momento también tiene que proyectar otras cosas o lo que estoy haciendo es proyección de ellos en lo que están haciendo y me lo están proyectando a mí, por eso estoy tranquilo. Este es un grupo alegre, muy bueno, con compromiso, no cambia y a mí me ha dejado muy tranquilo eso, que la parte de seres humanos yo siempre lo valoro y en ese sentido son bastantes buenos», afirmó Luis Fernando Suárez.

Costa Rica buscará la hazaña ante la Selección de Canadá liderada por el eterno Atiba Hutchinson, que a sus 38 años es uno de los referentes del país de la Hoja de Maple que será local en la Ciudad de Edmonton este viernes a las 8:05 pm hora tica.