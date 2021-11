Rojas es el entrenador de porteros de ligas menores del León

Redacción – El recordado portero nacional, José Alexis «Superman» Rojas, dice que locura por Keylor Navas ha causado ola de porteros en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense.

Para nadie es un secreto que Navas es un ídolo de multitudes, por lo que muchos jóvenes sueñan con seguir los pasos del originario de Pérez Zeledón, que se ha dado el lujo de jugar en el Real Madrid y actualmente figuras en el poderoso PSG de Francia.

La exitosa carrera del «Halcón» ganando tres Champions League y entre otra gran cantidad de títulos, hacen que las nuevas generaciones lo tomen como un impulso para ir en busca de sus sueños deportivos. Es por ello, que La Liga han notado ese impacto.

«Superman» Rojas es recordado por ser uno de los mejores arqueros en la historia del León y actualmente a sus 56 años, es preparador de porteros de ligas menores del La y del Alajuelense FF, donde inculca todo lo aprendido a lo largo de su años en el deporte.

Lea también: En La Liga cuidan a Aarón Suárez para tenerlo a un nivel muy alto en fases finales

Para este recordado ex-portero nacional lo hecho por Navas ha causado que muchos niños y adolescentes le tomen gusto por resguardar los tres palos, por lo que le sorprendió contar con cerca de 80 porteros en las últimas visorias hechas por el León.

Eso sí, señala que muchos padres se enojan con los entrenadores de ligas menor, ya que creen que tienen a Keylor Navas o Ter Stegen cuando en ocasiones no es así, debido que les falta disciplina o simplemente no tienen lo necesario para dar el salto.

José Alexis Rojas se refirió al fenómeno de Navas, que ha causado un crecimiento en los porteros en el país, pero eso sí, afirma que muchos no tiene la chispa necesaria.

«Lo de Navas influye, un día conté en la visorias cerca de 80 porteros y a veces me tocan a mí, yo los evaluó en la parte mental y no que se tire ni mucho menos, ver como es de chispa y yo siempre digo que hay uno que resalta, el que se queda escondido y no dice nada.

Todo mundo se queda viendo al otro, el más chispa es el que está preparado y dice que aquí estoy yo, yo voy y me pongo de portero, pero ya esto se ha perdido mucho. Los porteros que llegan ahora es como estar jugando Play Station. En la liga menor hay mucho portero bueno, pero no hay esa gente que los tenga bien puestos o tenga la capacidad para ponerlo y darle la oportunidad en primera división.

Hay muchas personas que se enojan con los entrenadores de liga menor, ya que a veces creen que tienen a Keylor Navas o Ter Stegen del Barcelona, pero cuando llegan a entrenar son cosas diferentes como la disciplina», dijo Rojas a Teletica Radio.

Rojas tiene como compañero en la preparación de arqueros del León a Wardy Alfaro, con quién tiene una estrecha comunicación para potenciar a los porteros erizos.