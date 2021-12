Bolaños es uno de los grandes ídolos del saprissismo

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, afirma que mientras pueda competir al máximo nivel va ver el tema de su edad como un tema «tabú», es decir una conducta moral o inaceptable para la sociedad.

Bolaños renovó este pasado 24 de diciembre por dos años más con Saprissa, lo cuál significa que seguirá activo en el fútbol nacional hasta diciembre del 2023, es decir que cuando termine su ligamen tendrá 39 años.

Pese todo lo que se dice en redes sociales, el número 2 del Monstruo todavía se siente en un gran nivel deportivo y en el pasado Apertura 2021 lo demostró, al registrar 6 goles y 4 asistencias a lo largo de 1541 minutos en 20 partidos.

Esos números hablan muy bien de Christian, que a sus 37 años todavía disfruta de los entrenamientos, estar en el camerino y hasta bromear con sus compañeros en Saprissa, lo cuál saca a relucir su compromiso con el equipo de sus amores.

Además, Bolaños señala que se siente importante en el plantel morado y con muchos deseos de poder competir y ayudar sobretodo al Rey de Copas de Centroamérica.

Christian Bolaños deja claro que el tema de su edad lo ve como un «tabú» y por eso promete seguir esforzándose al máximo por la camiseta del Monstruo.

«La verdad es que soy un jugador muy competitivo y más que disfrutar, de venir acá a los entrenamientos, entrar al camerino y estar bromeando, de estar en el día a día y poder competir, sentirme importante, es lo que me hace disfrutar y más allá, de cuál entrenador este al frente, siempre intento ayudar al equipo y soy pro equipo.

En la medida que sienta que pueda estar compitiendo, se me olvida el tema de la edad que para mi es un tabú, simplemente es tener buena dedicación y no solamente en la parte mental, si no que en la parte de la preparación, he sido un privilegiado porque todavía no he tenido mucha lesión a lo largo de mi carrera y lo he reiterado muchas veces, puede ser que en mis años de juventud me haya preparado bien y haya hecho algo bien para poder alargar mi carrera.

Así que todo es un conjunto de situaciones, donde le doy gracias a Dios, no es cualquier jugador que pueda mantenerse en una institución como estas a los 37 años, me queda seguirme preparando, disfrutando y seguir compitiendo, porque al final es lo que me gusta hacer», afirmó Christian Bolaños.

Para muchos jóvenes de las ligas menores del Monstruo, poder tener la oportunidad de compartir camerino y entrenamientos con Bolaños es una enorme motivación, ya que el volante es uno de los hombres más emblemáticos del fútbol de Costa Rica.